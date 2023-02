Everglades High School em Miramar (FL) é evacuada após ameaça de bomba

A Everglades High School, em Miramar, foi evacuada após uma ameaça de bomba nesta quinta-feira, 16, disseram as autoridades.

Funcionários da polícia de Miramar disseram que a escola no Southwest 48th Court foi evacuada por precaução, para os policiais realizarem uma ronda de detecção de explosivos com cachorros treinados (K-9).

Todos os alunos foram transferidos para o ginásio da Glades Middle School e estavam seguros, informou a escola.



As imagens mostraram todos os alunos saindo da escola e indo para a academia.

A escola foi posteriormente colocada sob um processo de liberação antecipada em fases enquanto a polícia continuava sua investigação.

A liberação foi dada na escola por volta das 2pm.



Nenhuma outra informação foi imediatamente conhecida.



There was a bomb threat at Everglades High School. The school is being evacuated as a precaution. Bass Creek Road and SW 172 Avenue have been shut down in the area. An explosives detection K-9 canine is en route. pic.twitter.com/zAL68EUWVH