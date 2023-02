Homem atira em policial e rouba ônibus perto do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale

Um tiroteio levou a uma perseguição policial e a um roubo de ônibus perto do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale na manhã desta sexta-feira, 17.Os policiais ainda estão procurando o suspeito, por isso, motoristas devem buscar rotas alternativas para o aeroporto.



Pelo menos um policial do Gabinete do Xerife de Broward esteve envolvido no tiroteio.



De acordo com a porta-voz da BSO, Claudinne Caro, o tiroteio ocorreu pouco antes das 5h perto do bloco 1400 da Perimeter Road em Fort Lauderdale.



Um sedã prata foi visto crivado de buracos de bala. Após o tiroteio, o suspeito roubou um ônibus do condado de Broward, removendo o motorista do ônibus e fugindo do local.

Nenhum passageiro estava a bordo do ônibus no momento, segundo as autoridades.

De acordo com Caro, os policiais ainda estão procurando o suspeito. Uma seção da North Perimeter Road, a oeste da Quarta Avenida, permanecerá fechada até novo aviso, confirmaram as autoridades do aeroporto nas redes sociais.



As circunstâncias do tiroteio estão sob investigação do Departamento de Polícia da Flórida, como é o protocolo padrão durante tiroteios envolvendo policiais no estado.