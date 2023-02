Ron DeSantis assina lei de transporte de imigrantes para cidades-santuário

O governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou esta semana uma legislação que permite à Flórida pagar para transportar imigrantes indocumentados para 'territórios santuários' em outros estados.



O líder republicano gerou polêmica em setembro, quando reivindicou verba do Congresso Estadual para voos que enviaram dezenas de migrantes, em sua maioria venezuelanos, da fronteira do Texas para Martha's Vineyard, Massachusetts. Os voos de Martha's Vineyard custaram ao estado da Flórida cerca de US$ 1,5 milhão, segundo a NPR, e estão sob várias investigações.



Potencial candidato presidencial em 2024, DeSantis assinou na quarta-feira, 15, a lei para mais voos desse tipo.



“A Flórida está usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos cidadãos das políticas de fronteira aberta de Biden”, disse o governador em comunicado no Twitter.



Estou feliz por ter assinado uma legislação para continuar o programa de transporte de estrangeiros ilegais para jurisdições de santuários. Agradeço ao legislador por manter esta ferramenta valiosa.'

O objetivo do projeto de lei é proteger os moradores da Flórida do “aumento da criminalidade, diminuição das oportunidades econômicas e dos salários dos trabalhadores americanos e encargos sobre os sistemas de educação e saúde”, de acordo com o texto.



Na semana passada, a legislatura dominada pelo Partido Republicano do Sunshine State deu sinal verde de US$ 10 milhões para DeSantis transportar migrantes de qualquer lugar do país para cidades-santuário e outras áreas lideradas pelos democratas.

Esse projeto de lei, que estabelece o Programa de Transporte Estrangeiro Não Autorizado dentro da Divisão de Gerenciamento de Emergências, é o que DeSantis sancionou na quarta-feira.

A proposta orçamentária do governo estadual do final do ano passado também exigia $ 12 milhões para estabelecer um 'programa para facilitar o transporte de estrangeiros não autorizados deste estado'.