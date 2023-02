Estação da Brightline em Orlando abrirá no segundo trimestre de 2023

O segundo trimestre de 2023 está como a data prevista para a inauguração da estação da Brightline no Aeroporto Internacional de Orlando.



Um porta-voz da Brightline confirmou que a estação de trem de Orlando está 90% concluída. A Diretora de Assuntos Públicos, Katie Mitzner, disse que a estação será concluída no próximo mês e então começarão as viagens de testes.



"Nossa instalação de manutenção de veículos onde estamos hoje foi concluída e será inaugurada em breve e, assim que atingirmos todos esses marcos, estamos nos preparando para concluir o corredor e, em seguida, a próxima etapa é o teste”, disse Mitzner.







Atualmente, os trens da Brightline operam entre Miami e West Palm Beach, oficialmente, mas um trem de teste estará operando a partir desta sexta-feira, 17, até as próximas semanas no norte do condado de Palm Beach.



O trem sem passageiros funcionará das 7h às 19h todos os dias, a velocidades de até 110 milhas por hora entre a estação de West Palm Beach e Jupiter. Está em preparação para a expansão da linha férrea. A empresa pede que a população colabore com a segurança, evitando atravessar a linha férrea quando as cancelas estiverem abaixadas ou nas partes que não possuem cancelas.



“Queremos que as pessoas tenham consciência. Você vai começar a ver trens, preste atenção na estrada, vamos fazer nosso trabalho lá e entrar em operação em Orlando”, disse Mitzner.



Na semana passada, o motorista de um SUV foi atravessar e ficou nos trilhos, sendo atingido em Delray Beach. As duas pessoas que estavam dentro do veículo morreram.







Quando tudo estiver pronto, a Brightline terá 10 trens indo de Orlando para Miami. Cada um deles será nomeado por uma cor.



“Temos cinco estações, Miami, Aventura, Ft. Lauderdale, Boca e West Palm, então temos cinco trens que atendem o sul da Flórida. Encomendamos cinco trens adicionais, quatro deles foram entregues na Flórida", disse Mitzner. O último, “Bright Orange 2”, será entregue esta semana.



A Brightline oferecerá duas classes de serviço: premium e inteligente.

Também haverá vagas de estacionamento exclusivas para passageiros da Brightline no estacionamento do terminal C do aeroporto de Orlando.