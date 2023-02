Consulado oferece Feira de Saúde online gratuita para brasileiros na Flórida

O Consulado-Geral do Brasil em Miami vai realizar mais uma Feira de Saúde com consultas médicas gratuitas via telemedicina para brasileiros na Flórida. A feira será nos dias 13 a 17 de março com vários especialistas médicos.



O evento será realizado em parceria com as instituições VIP Walk-In, MedStation, BrasPharma e Conselho de Cidadãos da Flórida. O acesso será pelo aplicativo SOS Total Saúde, disponível para IOS e Android.

Médicos de diferentes especialidades vão prestar atendimento online em português, orientando os pacientes em caso de necessidades de exames e outros procedimentos.



A feira vai oferecer também orientação odontológica e descontos de até 80% em todos os medicamentos disponíveis nas farmácias associadas.

Não há pré-requisito de status imigratório e nem necessidade de ter plano de saúde para participar. Os serviços são confidenciais e não é necessário se inscrever previamente. O objetivo da feira é beneficiar a comunidade que busca mais acesso à serviços de saúde em português.

Para participar é necessário baixar o aplicativo SOS Total Saúde, disponível para IOS e Android no link https://linktr.ee/sostotalsaude



Acesse o site do consulado para mais informações.