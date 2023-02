Atirador mata jornalista, uma mulher, criança e fere mais dois em Orlando

Um homem armado abriu fogo contra dois jornalistas de televisão que noticiavam um assassinato em Pine Hills, perto de Orlando, nesta quarta-feira, 22. Um jornalista morreu e o outro ficou ferido. Antes, o assassino matou uma mulher, uma menina de 9 anos e baleou a mãe dela, informaram autoridades.

O suspeito, identificado como Keith Melvin Moses, de 19 anos, foi preso e responderá pelos crimes.

Os ataques aconteceram em Pine Hills, subúrbio de Orlando, segundo o xerife do condado de Orange, John Mina.



Moses foi detido como suspeito dos ataques e formalmente acusado pelo assassinato horas antes de uma mulher de 20 anos, um tiroteio que os dois jornalistas estavam cobrindo quando foram atacados, disse Mina.

O xerife descreveu os dois jornalistas como repórteres e fotógrafos do canal de TV a cabo "Spectrum News 13", da região central da Flórida, propriedade da Charter Communications.

Nenhuma das vítimas foi identificada.

Mina disse que o suspeito estava armado com uma pistola quando foi levado sob custódia. Ele tem uma longa ficha criminal, que incluía prisões sob a acusação de ameaças com armas de fogo, agressão agravada, agressão com arma letal, roubo e furto.

Mina disse acreditar que Moses era um conhecido da primeira vítima, a mulher de 20 anos.

"Até onde sabemos, ele não tinha nenhuma ligação com os repórteres e nenhuma ligação com a mãe ou com a criança de 9 anos", disse o xerife.

Ele afirmou ainda que a mulher e o jornalista sobreviventes estavam internados, mas em estado crítico.

This is 19-year-old Keith Melvin Moses, the suspect in a series of shootings today that left three dead, in OCSO custody. This is a sad day for our community. Three were murdered today, including a woman in her 20s, a 9-year-old girl and a @MyNews13 employee. pic.twitter.com/DXXkxzRHl5