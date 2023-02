"Só ensinamos fatos": estudantes e professores universitários protestam contra Ron DeSantis

Segurando cartazes com frases como “Nós só ensinamos fatos” e cantando “Ei, DeSantis, não somos tolos, não vamos deixar você administrar nossas escolas”, pelo menos 100 alunos, professores e outros marcharam pelo campus principal da Florida International University na tarde de quinta-feira, 23.



O protesto é contra a agenda educacional do governador Ron DeSantis. No mês passado, DeSantis intensificou sua luta contra a chamada “esquerda acordada” no ensino superior na Flórida e disse que quer retirar o financiamento e eliminar os programas de diversidade, equidade e inclusão nos campi universitários do estado.



O governador também exigiu que as universidades enviem informações detalhadas sobre os serviços que prestam a pessoas trans que procuram tratamento de afirmação de gênero.



Em resposta, estudantes da FIU e da University of Florida, University of Central Florida, New College of Florida e outras faculdades e universidades se mobilizaram, realizando greves e protestos. Alguns também viajarão para a capital do estado, Tallahassee, quando a sessão legislativa começar em 7 de março.



Dean Colson, presidente do conselho da FIU, disse que “a FIU não está no negócio de ‘doutrinar’ seus alunos”. E embora ele admitisse que poderia ser “complicado às vezes”, ele considerou possível “fornecer as proteções com as quais certos líderes estão preocupados hoje sem comprometer a liberdade acadêmica que é a base de nossas universidades”.



E declarou: “Gostaria de dizer que a FIU tem estado e continuará focada em se tornar um instituto de pesquisa público de primeira linha. Se recebermos novas orientações do Conselho de Governadores, responderemos exatamente como fizemos quando as métricas de desempenho foram implementadas ou quando fomos instruídos a colocar uma ênfase renovada no DEI alguns anos atrás”, disse ele. “Se cometemos erros, vamos corrigi-los. Se as prioridades do BOG mudaram, vamos reagir. Mas acredito que servimos e continuaremos a servir nossa comunidade tão diversificada de uma maneira que reflete o melhor que uma educação superior pública pode oferecer.” Ele também acrescentou: “Protestos pacíficos fazem parte da fundação da maravilhosa democracia em que vivemos. É apropriado que esses protestos pacíficos estejam ocorrendo em um campus universitário – os campi universitários são projetados para encorajar a livre troca de ideias”.



O gabinete do governador não respondeu imediatamente a um pedido de comentário do Miami Herald.