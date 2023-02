Flórida executa homem condenado por assassinato em 1990

A Flórida executou um homem na quinta-feira, 23, condenado por assassinar uma mulher em 1990, depois que ele escapou da prisão, esfaqueando-a até a morte no estacionamento de um shopping em Tallahasse, em uma tentativa de roubo de carro.

Donald Dillbeck, 59, foi declarado morto às 18h13, depois de receber uma injeção letal, informou o gabinete do governador. Ele havia sido condenado pelo assassinato de Faye Vann, 44, perto do Capitólio do estado.



A execução foi a primeira na Flórida em quase quatro anos e a terceira sob o governador republicano Ron DeSantis. Em comparação, seu antecessor imediato, o atual senador republicano federal Rick Scott, supervisionou 28 execuções.



Os filhos de Vann, Tony e Laura, divulgaram um comunicado após a execução: “11.932 dias atrás, Donald Dillbeck matou brutalmente nossa mãe. Nós fomos roubados de anos de memórias com ela, e tem sido muito doloroso desde então.”

Eles agradeceram a DeSantis por realizar a execução, dizendo que "nos deu um fechamento".

Quando perguntado se ele tinha alguma última palavra, Dillbeck disse: “Eu sei que machuquei as pessoas quando era jovem. Eu realmente errei. Ele também criticou DeSantis.







Dillbeck tinha 15 anos quando esfaqueou um homem em Indiana enquanto tentava roubar um rádio CB, mostram os registros do tribunal. Ele fugiu para a Flórida, onde o policial do condado de Lee, Dwight Lynn Hall, o encontrou em um estacionamento de Fort Myers Beach. Enquanto Hall o revistava, Dillbeck atingiu o policial na virilha e fugiu. Hall o abordou e, enquanto os dois lutavam, Dillbeck pegou a arma de Hall e atirou nele duas vezes.



Ele cumpriu 11 anos de prisão perpétua por matar o policial, mas teve liberação para trabalho servindo refeição para um evento de idosos, de acordo com registros do tribunal. Ele então comprou uma faca e caminhou até Tallahassee, onde esfaqueou Faye Vann mais de 20 vezes e cortou sua garganta. Ele bateu o carro pouco tempo depois e foi capturado após fugir do local.



A Suprema Corte da Flórida negou no início deste mês recursos alegando que ele não deveria ser condenado à morte porque sofre de síndrome alcoólica fetal e era cruel e incomum mantê-lo no corredor da morte por mais de 30 anos antes de sua sentença de morte ser assinada. A Suprema Corte dos EUA negou seus recursos na tarde de quarta-feira.



Desde que a Suprema Corte dos EUA restabeleceu a pena de morte em 1976, a Flórida tem sido um dos estados mais ativos na realização de execuções. O governador democrata Bob Graham supervisionou 16 execuções entre 1979 e 1987. Martinez supervisionou nove em seu mandato, o governador democrata Lawton Chiles supervisionou 18 e 21 prisioneiros foram executados sob o governo republicano Jeb Bush. O governador Charlie Crist supervisionou cinco execuções em seu único mandato.



