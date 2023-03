Novo projeto de lei da FL tornaria ilegal abordar policial após advertência

Um novo projeto de lei arquivado no Legislativo da Flórida tornaria ilegal abordar um policial ou bombeiro em uma cena após ser avisado para ficar longe.

O Projeto de Lei 1126 do Senado diz que é ilegal para qualquer pessoa “violar tal aviso e se aproximar ou permanecer a menos de 9 metros do socorrista... obrigação."



O projeto de lei também tornaria ilegal “assediar direta ou indiretamente o socorrista ou fazer tanto barulho” que um socorrista não pudesse realizar seu trabalho.



Violar um aviso de um socorrista de não ficar para trás pelo menos 30 pés (cerca de 9 metros) ou ser muito barulhento e interromper seu trabalho resultaria em uma contravenção de primeiro grau.



O projeto de lei é patrocinado pelo Senador Bryan Avila, R-Distrito 39. Se se tornar lei, entrará em vigor em 1º de outubro de 2023.







Em abril de 2021, Ron DeSantis assinou a lei antimotim da Flórida, que criminaliza protestos. O projeto de lei polêmico, que visa reprimir os protestos para proteger a polícia de manifestantes violentos, foi criticado pela oposição, formada majoritariamente pelos democratas do estado, que argumentaram um efeito problemático sobre os protestos pacíficos.



A "Lei de Combate à Desordem Pública" aumentará as penalidades para agressão, roubo e furto, e agressão contra um policial durante uma manifestação, bem como proibirá danos ou desfiguração de memoriais ou propriedades históricas. DeSantis elogiou a lei em uma entrevista coletiva como "a mais forte peça legislativa anti-motim e pró-aplicação da lei no país", disse.



Dessa forma, a nova lei descreve um motim como uma perturbação pública de três ou mais pessoas de forma desordenada ou violenta. A legislação cria o crime de motim agravado no qual nove ou mais pessoas estão reunidas e estão causando danos à propriedade ou às pessoas. Alguém acusado de tumulto agora enfrentaria 15 anos de prisão, contra cinco.



A lei foi assinada tendo como pano de fundo as deliberações do júri no julgamento do ex-oficial da polícia de Minneapolis, Derek Chauvin, pela morte de George Floyd, que reacendeu o debate sobre violência policial e injustiça racial nos EUA. O assassinato de Floyd gerou protestos em todo o país, alguns deles violentos.



