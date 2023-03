Alerta de tráfego: rodovias de Miami sofrem alterações

Na manhã de quinta-feira, 2, novos padrões de tráfego estarão em vigor em algumas movimentadas rodovias da região de Miami. O fechamento de pistas para o último trecho da reestruturação da I-395 começou nesta quarta-feira, 1º de março.



A conclusão do projeto orçado em US$ 840 milhões, que contará com uma reestruturação da I-395 e uma abordagem de dois andares da State Road 836 do estádio Miami Marlins e do complexo Jackson Memorial Hospital, está prevista para o verão de 2026.



O novo trajeto da Interestadual 395 que leva de e para South Beach ainda está a mais de três anos de sua conclusão. Ele inclui partes da I-95 que também servem como caminhos para o Adrienne Arsht Center for the Performing Arts no centro de Miami e o Aeroporto Internacional de Miami para quase meio milhão de carros que atravessam o corredor.



O Departamento de Transporte terá avisos na I-395 leste antes do ponto de fusão para alertar os motoristas. A fusão permanecerá no local por cerca de três a quatro meses até outra mudança de tráfego.



O novo padrão de tráfego ao longo da I-395 começa a leste de Biscayne Boulevard e a oeste da Northeast First Avenue. Entre 10pm desta quarta-feira e 5:30am da quinta-feira, algumas partes estarão fechadas e os motoristas deverão pegar novos caminhos.



Reconstrução do corredor I-395



A parte da obra do I-395/Dolphin Expressway/I-95 Design-Build Project reconstruirá o corredor I-395 a partir do Dolphin Expressay/I-395 /I-95 (Midtown) trevo para MacArthur Causeway Bridge. A nova rodovia complexa inclui a construção de uma ponte exclusiva sobre a Northeast Second Avenue e a Boulevard Biscayne, além de um Dolphin de dois andares do oeste da Northwest 17th Avenue até o cruzamento de Midtown e a substituição do pavimento de concreto na I-95 da Northwest Eighth para a Northwest 29th Streets.



Mudança de pista



Os motoristas na I-395 no sentido leste usando a faixa externa devem se preparar para entrar na faixa do meio pouco antes da Northeast First Avenue, disse Oscar Gonzalez III, especialista sênior em contato com a comunidade da I-395/ SR 836/I-95 do Projeto de Projeto-Construção. “Na I-395 no sentido oeste, todas as faixas de tráfego serão deslocadas para o lado norte (direito) da estrada, do leste do Biscayne Boulevard ao oeste da Northeast First Avenue”, disse ele.



Entre 10pm de quarta-feira e 5:30am da quinta-feira, uma faixa na linha principal no sentido oeste da I-395 será fechada do leste da Biscayne Boulevard até a Northeast First Avenue. Até duas faixas na linha principal no sentido leste da I-395 serão fechadas desde a Northeast First Avenue até a MacArthur Causeway . Também a rampa da I-95 no sentido norte para a I-395 no sentido leste será fechada no mesmo período.



Durante o fechamento de pistas, os motoristas podem sair na rampa da Northwest Second Street (Saída 2B); Continuar para o norte na Northwest Third Avenue e virar à direita na Northwest Eighth Street; Continuar para o leste na Northwest and Northeast Eighth Street; virar à esquerda na Biscayne Boulevard para acessar a A1A North/Miami Beach.



Fonte: Miami Herald.