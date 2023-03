Polícia da FL alerta para golpe do "telefone do tribunal"

Casos de golpes por telefone têm crescido em todo o país e na Flórida não está diferente. O Gabinete do Xerife de Broward alertou nesta quinta -feira, 2, para o "golpe de telefone do tribunal", que ressurgiu e fez vítimas no condado.



Os "bandidos" se passam por policiais do BSO e usam da tecnologia para fingir que estão ligando de um número de telefone do tribunal do Condado de Broward para pessoas com audiência ou data marcada no tribunal.



Em dois casos na semana passada, segundo o Local 10, os golpistas disseram às vítimas que elas haviam perdido a data do tribunal e por isso precisavam enviar dinheiro através de uma inscrição on -line para evitar um mandado de prisão.



A polícia alertou que não faz esse tipo de ligação e pede ao público que “desligue imediatamente e entre em contato pelo Crime Stoppers do Condado de Broward no 954-493-8477.



Golpes do tipo também foram relatados em fevereiro em Ohio, Alabama e Geórgia. Os golpistas ligam e dizem à vítima que trabalham em parceria com uma agência oficial, como o escritório da promotoria, o escritório do xerife ou o departamento de polícia. Para convencê -lo ainda mais que o golpe é legítimo, o número do golpista será exibido como sendo de uma agência oficial.



O golpe



O golpe funciona assim: alguém liga para dizer que você ou seu filho adulto perdeu o júri e se você não pagar - frequentemente usando cartões -presente ou um aplicativo - um mandado será emitido para sua prisão. Para acrescentar urgência, eles dirão que você precisa gastar o dinheiro naquele mesmo dia.



Os golpistas podem ser bastante sofisticados e convincentes, alertam as autoridades. O ID do chamador pode mostrar que a chamada é proveniente do escritório do xerife, e o chamador pode saber seu nome ou o nome de seu filho ou geralmente dá o nome de um policial de verdade.



Mas as autoridades alertam: é tudo uma farsa, não importa o quão real pareça.



Para obter detalhes sobre o que fazer se houver suspeita de roubo de identidade, visite https://www.usa.gov/identity-theft.