Mulher encontra barata cozida no lanche fast-food em Pensacola (FL)

Uma cliente do Slim Chickens, um restaurante popular de fast food na Flórida, recebeu algo extra com a comida que pediu: uma barata.



Haile Kirkland disse que ela e o marido pediram o jantar na última quinta -feira em uma das lojas da rede em Pensacola, Flórida. Eles teriam dado apenas algumas mordidas quando ela percebeu a barata na comida do marido.



“Quando vi pela primeira vez, pensei que era um ponto queimado. E então, quando peguei, fiquei tipo, 'Oh, isso é uma barata inteira', disse Kirkland, que compartilhou on -line um vídeo mostrando a barata cozida no lanche.



"Está literalmente cozida nele, com as pernas e etc", disse Kirkland.



Com menos de dois anos em operação, a loja Slim Chickens não havia recebido uma queixa ou violação do código de saúde.



Os inspetores do Departamento de Negócios e Regulamento Profissional realizaram uma inspeção do restaurante na terça -feira, 28. Quase 20 baratas mortas foram vistas dentro da loja e pediram uma inspeção de acompanhamento no dia seguinte. Não foram encontradas mais violações.

O proprietário da Slim Chickens diz que "entrou em contato imediatamente com o controle de pragas" e a presença de insetos foram "tratados diariamente desde o incidente".



O casal recebeu um pedido sincero de desculpas do proprietário da loja, que ofereceu um reembolso total e mais alguns, incluindo mais de US $ 100 em cartões -presente, cerca de metade disso para ser gasto na loja.



Ela disse que voltar ao restaurante um dia não está fora de questão, mas levará tempo antes que ela esteja pronta para voltar.



"Continuaremos a trabalhar com nosso inspetor de saúde local e fornecer acesso total para garantir a qualidade de nossa experiência de comida e hóspede", informou a loja.