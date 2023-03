Recorde de algas marinhas invadem as praias da Flórida

Os cientistas têm avisado os banhistas sobre a possibilidade de uma quantidade recorde de algas marinhas nas praias da Flórida nesta primavera e verão. As algas do tipo 'sargassum' apodrecem na areia, emitindo um odor nocivo que pode fazer os olhos arderem, desencadear tosse e até matar peixes.



A quantidade dobrou de tamanho em dezembro e novamente em janeiro, provocando medo. E enquanto diminuiu no Atlântico, 6,1 milhões de toneladas ainda flutuam no oceano em direção às praias, o Mar do Caribe e o Golfo do México.



Com isso, as praias do sudoeste da Flórida estão repletas de vários tamanhos de peixe e enguias- todos mortos- que desembarcaram em terra após uma maré vermelha que foi relatada ao longo das praias.



Uma flor das algas tóxicas conhecidas como "maré vermelha" continua na costa do sudoeste da Flórida nesta semana, quando as férias de primavera começam nas praias da área.



Relatórios de peixes mortos e irritação respiratória vieram dos condados de Pinellas, Manatee, Sarasota, Charlotte, Lee e Collier nos últimos sete dias, informou uma atualização da maré vermelha da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida.



A maré vermelha é causada por Karenia Brevis, um organismo unicelular encontrado no Golfo do México. Altas concentrações de células de K. brevis, chamadas de flores, liberam toxinas que podem matar peixes e outras vidas marinhas e causar problemas respiratórios para as pessoas. Os desvios irregulares das algas da maré vermelha permaneceram presentes ao longo da costa oeste da Flórida desde outubro.



Os gases emitidos pela 'sargassum' causam problemas respiratórios para os banhistas, juntamente com erupções cutâneas e bolhas. As taxas de hospitalização aumentam durante a temporada dessa alga.



Na semana passada, o Departamento de Saúde da Flórida, no Condado de Lee, emitiu um alerta de saúde depois que as águas em torno do Lynn Hall Memorial Park, perto da Times Square, em Fort Myers Beach, foram testadas e terem alertado os níveis de maré vermelha.



A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida emite relatórios semanais da Tide Red com condições pelo condado e mantém um mapa de amostragem da maré vermelha em todo o estado. Visite myfwc.com/research/redtide/statewide.

Fonte: Miami e Bradenton Herald.