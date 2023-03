Famílias de vítimas de tiroteio em Orlando culpam política de armas de DeSantis

O governador Ron DeSantis iniciou uma auditoria da procuradora do estado da Flórida, Monique Worrell, do 9º Circuito Judicial que cobre a região de Orlando, após a morte de uma mulher, uma criança e um repórter em Pine Hills na semana passada.



No entanto, as famílias do repórter morto Dylan Lyons e da menina T'yonna Major, de 9 anos, criticaram as atitudes do governador e também do ex-governador da Flórida e atual senador federal, Rick Scott.



Para as famílias em luto, tanto DeSantis quanto Scott usaram a morte de seus entes queridos como pontos de discussão política, culpam a procuradoria do estado, mas não fazem nada na realidade para impedir a violência armada no estado, pelo contrário, a incentivam. As famílias acham que o apoio de DeSantis e Scott a um projeto de lei que permite transporte oculto de arma no estado será responsável por inúmeras mortes na Flórida.



Na quarta-feira, 1, o escritório de DeSantis enviou uma carta ao escritório de Worrell solicitando documentos e políticas sobre o processo de justiça para o atirador Keith Moses, de 19 anos, que já tinha sido preso por outros crimes, mas cumpriu pena e estava solto.



Em uma declaração feita pelo advogado das famílias das vítimas, as famílias acusam o governador e o senador de politizar a morte de seus entes queridos. Na quinta -feira, 2, o senador Scott disse em comunicado no Twitter que estava "exigindo respostas" para Worrell, e que as famílias da Flórida "merecem responsabilidade" em relação ao tiroteio recente.



Falando em nome das famílias, o advogado Mark Nejame disse que as declarações de Scott e a auditoria do governador são ações que “têm intencionalmente a malícia em um esforço coordenado para pintar uma narrativa falsa” e deixar Worrell com a responsabilidade pelas ações criminais do assassino.



Embora o governador e o senador da Flórida dizerem que as condenações anteriores de Moses significavam que ele não deveria ter sido solto para cometer mais crimes, todos os crimes em questão ocorreram enquanto ele era mais novo e, portanto, não eram condenações legalmente, de acordo com os estatutos do estado.



Segundo o advogado, DeSantis e Scott não demoraram para emitir uma declaração conjunta condenando o a procuradoria do estado, "repleta de meia-verdade e falsa propaganda", mas não procuraram as famílias ou ofereceram "condolências ou qualquer expressão de simpatia" após as mortes.



Ambas as famílias agradeceram ao xerife do condado de Orange, John Mina, pelo trabalho, compaixão e profissionalismo do escritório do xerife. De acordo com o xerife, o atirador não deu um motivo imediato para os ataques e somente era "um conhecido" de Natacha Augustin, 38, que foi baleada e morta primeiro.

Ele também não parece ter conexões com o jornalista ou a menina.

As acusações de assassinato em primeiro grau foram feitas no tribunal e ele segue detido sem direito à fiança.