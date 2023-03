Influenciadora de Miami admite fraude de mais de US$ 1 milhão de auxílio COVID

A influenciadora digital de Miami, Danielle Miller, 32 anos, se declarou culpada na segunda-feira, 6, por obter de forma fraudulenta mais de US$ 1 milhão em empréstimos relacionados à pandemia usando identidades roubadas de mais de 10 pessoas.



De acordo com o processo movido no tribunal em Boston, Massachusetts, ela usou as informações pessoais de uma residente de Massachusetts para obter os fundos para despesas pessoais, mantendo um estilo de vida luxuoso, o que ajudou os investigadores a ligá-la ao golpe. Passeios em jatos particulares, bolsas de grife de alta qualidade, um luxuoso apartamento à beira-mar no sul da Flórida - tudo isso com dinheiro obtido do programa de ajuda durante a pandemia, o U.S. Small Business Administration and Pandemic Unemployment Assistance, além de benefícios de desemprego relacionados.



Segundo os promotores, de julho de 2020 a maio de 2021 ela recebeu de forma fraudulenta os empréstimos, que usou para fretar um jato particular para a Califórnia e se hospedar em hotéis de luxo.

Ela se declarou culpada de três acusações de fraude eletrônica e duas acusações de roubo de identidade agravado e deve ser sentenciada em 27 de junho. Ela foi inicialmente presa em maio de 2021 e indiciada por um grande júri federal em julho de 2021.



Ela também possuía carteiras de motorista falsificadas em nome das vítimas, mas com sua própria fotografia. Em agosto de 2020, os promotores disseram que ela usou uma carteira de motorista falsificada em nome de uma vítima de Abington, Massachusetts, para organizar um voo fretado em jato particular Gulfstream da Flórida para a Califórnia, onde ela se hospedou em um hotel de luxo com o nome da mesma vítima.



Em outro caso, ela usou a identidade de outra vítima para alugar um apartamento de luxo na Flórida. Ela então postou fotos de si mesma nos hotéis no Instagram, diz o processo.



As acusações de fraude eletrônica acarretam pena de até 20 anos de prisão e multa de até US$ 250.000, e as acusações de roubo de identidade agravado preveem sentença obrigatória de dois anos de prisão e multa de até US$ 250.000.

