Dois aviões colidem sobre lago em Winter Haven (FL); 4 pessoas morrem

Dois pequenos aviões colidiram no ar em um lago na região central da Flórida na tarde de terça -feira, 7, e pelo menos quatro pessoas morreram, disseram as autoridades.



O acidente aconteceu no lago Hartridge em Winter Haven. Equipes de resgate foram chamadas e buscaram por possíveis sobreviventes até à noite de terça -feira, disse o chefe de gabinete do xerife do condado de Polk, Steve Lester.



Uma pessoa foi declarada morta depois que os resgatadores tentaram a RCP. Mais tarde, três outros foram encontrados mortos.

Winter Haven está localizado a cerca de 64 quilômetros a sudoeste de Orlando.

A Administração Federal de Aviação identificou um dos aviões como um flutuador Piper J-3, mas a marca da outra aeronave não foi imediatamente conhecida.

Os policiais disseram que não sabiam imediatamente quantas pessoas estavam nos aviões, onde haviam decolado ou o que causou o acidente. O lago onde os aviões caíram está localizado imediatamente a sudeste do aeroporto regional de Winter Haven.



Testemunhas viram quando os aviões colidiram um com o outro e depois caíram imediatamente na água. A asa de um avião estava saindo da água, enquanto a outra aeronave havia se estabelecido a cerca de 21 pés abaixo da superfície.

A bordo desse avião estava o piloto Faith Baker, 24 anos, estudante universitário Zachary Mace e Randall Crawford, 67 anos, de Carlisle, Pensilvânia. A quarta vítima ainda não foi identificada.

Lester disse que a FAA e o Conselho Nacional de Segurança em Transportes investigarão o acidente.

Local 10.

