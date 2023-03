Família processa Airbnb na FL após bebê morrer por exposição ao fentanil

Uma família que alugou um Airbnb na Flórida entrou com uma ação judicial depois que a criança de 1 ano e meio morreu devido à exposição ao fentanil dentro de uma casa alugada pela plataforma.



“Um bebê de 19 meses morre por causa de algumas pessoas que queriam ficar um pouco mais chapadas”, disse Thomas Scolaro, advogado da família Lavenir. "Não, isso não é bom."



A família da criança Enora Lavenir entrou com um processo de homicídio culposo contra o Airbnb e um homem que alugou uma casa antes deles.



Eles estavam visitando a Flórida em agosto de 2021 e alugaram uma casa em Wellingto, perto de West Palm Beach. A menina não saiu da casa, segundo o advogado.



"Eles ficam lá por 24 horas. A criança não sai de dentro da unidade, e depois que ela é colocada para dormir no início da tarde, os pais chegam e a veem espumando pela boca e com o corpo sem vida", disse Scolaro.



O médico legista considerou sua morte acidental, embora tenham encontrado fentanil no sangue da bebê.



Aluguel anterior



Durante a investigação, os policiais se lembraram de ter ido à mesma casa um mês antes em referência a uma festa barulhenta. Além disso, o processo alega que, mais de uma semana depois, um homem chamado Aaron Kornhauser reservou a casa. Ele negou que fentanil tenha sido usado, mas disse à polícia que "um grupo de indivíduos que ficou na residência havia usado cocaína e maconha”.



Funcionários do Airbnb alegaram que Kornhauser teria alugado antes deles por outra plataforma de aluguel por temporada, o Vrbo, e que a família teria sido a primeira a alugar aquela casa pelo Airbnb.



Aviso no site



A família está processando Kornhauser, bem como o proprietário, gerente de aluguel e o Airbnb. Scolaro disse que a família espera aumentar a conscientização das famílias que planejam fazer reservas por meio de aluguel e espera que haja mais mudanças.



“Eles querem que as pessoas recebam algum tipo de aviso e querem alguns sistemas em vigor para que, se houver festas movidas a drogas, por exemplo, as pessoas recebam algum tipo de aviso”, disse ele. "Quando você passa para o próximo grupo, todas as superfícies são limpas, todas os lençóis são trocados. Tem que ser seguro e higiênico para as famílias e crianças que estarão na próxima vez."



Nos processos judiciais, Kornhauser e o proprietário negaram as alegações da denúncia. Quanto à propriedade no site do Airbnb, os funcionários da empresa disseram que ela não está mais ativa em sua plataforma.



Fonte: canal ABC e WSVN.