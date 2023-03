Jacaré de mais de 3 metros é encontrado dentro de piscina de casa em Deltona (FL)

Uma moradora do condado de Volusia ficou chocada ao encontrar um jacaré dentro da piscina da sua casa na cidade de Deltona.



A proprietária, Lynn Tosi, compartilhou vídeos do jacaré na piscina, que foi encontrado por volta das 8h30 da quarta-feira, 8.

De acordo com Tosi, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida respondeu ao chamado e removeu o jacaré, com cerca de 3,5 metros de comprimento, da piscina. Ninguém foi ferido.







Este episódio ocorre dias depois que um homem que ouviu um barulho do lado de fora, abriu a porta da frente e foi mordido em Daytona Beach. Dias antes, no dia 20 de fevereiro, uma mulher de 85 anos foi atacada e morta por um jacaré em Fort Pierce. Em julho de 2022, uma outra idosa na Flórida foi morta depois de cair em um lago e ser atacada por dois jacarés.



De acordo com o FWC, lesões graves causadas por jacarés são raras no estado. Mesmo assim, elas acontecem. Crianças, idosos e pequenos animais de estimação estão entre os mais vulneráveis aos ataques. Por isso, as autoridades pedem para evitar andar com animais de estimação perto de lagos e lagoas.



Os jacarés são ativos durante a primavera e o verão porque, quando as temperaturas sobem, seu metabolismo aumenta e eles procuram comida.



A FWC incentiva qualquer pessoa preocupada com um jacaré a ligar para a linha direta de jacarés no número 866-392-4286.