Atendente de ônibus escolar da FL é acusada de bater em criança com cinto 9 vezes

Uma atendente de ônibus escolar da Flórida Central foi detida sob acusações de abuso infantil com lesões corporais por usar um cinto para bater em uma criança dentro do ônibus.



Loni Covington, 33, teria batido 9 vezes em um dos alunos. De acordo com a polícia de Winter Haven, a avó do menino de 11 anos apresentou queixa em 17 de novembro após saber do incidente. Outros alunos e imagens da câmera interna do veículo confirmaram a agressão.



A avó disse à polícia que quando a criança voltou para casa em 14 de novembro, ele relatou que a ajudante deu-lhe um tapinha na orelha e no pescoço enquanto estava no ônibus.



No dia seguinte, a avó foi informada de que Covington bateu no menino com um cinto. A avó disse que observou marcas de cinto na lateral e nas costas do neto.



De acordo com relatório, os investigadores descobriram que o menino de 11 anos foi visto em pé enquanto o ônibus estava em movimento. A polícia diz que Covington disse a outro aluno para tirar o cinto, dobrou-o e bateu no menino de 11 anos nove vezes enquanto estava sentado em cima dele.



Em uma entrevista com um policial, Covington afirmou que atingiu o chão e o encosto do assento com o cinto, mas a vigilância por vídeo confirmou que a criança foi atingida.



Covington foi levada sob custódia em 6 de março e permanece na prisão do condado de Polk, de acordo com o porta-voz da polícia de Winter Haven, Jamie Brown.



Como atendente de ônibus em tempo integral, o trabalho de Covington era ajudar o motorista do ônibus com os alunos. Segundo o porta-voz das Escolas Públicas do Condado de Polk, Kyle Kennedy, a ajudante foi contratada em agosto de 2018 e renunciou em 2 de dezembro, quando o distrito se preparava para demiti-la.



"Este é um comportamento inaceitável para quem trabalha com crianças. Agradecemos o Departamento de Polícia de Winter Haven por conduzir uma investigação completa e nos ajudar a proteger nossos alunos", escreveu o Conselho Escolar do Condado de Polk em comunicado.



Fonte: Canal WESH.