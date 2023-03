Mãe tranca filho de 11 meses acidentalmente no carro em estacionamento do Walmart

Foi um pesadelo para uma mãe de Brevard no início desta semana. Ela acidentalmente trancou seu filho de 11 meses dentro do carro em um estacionamento do Walmart. Estava muito calor e a criança corria o risco de morrer por insolação.



Era pouco depois das 1pm de terça-feira, 7, e estava muito quente. Desesperada, ela ligou para a polícia. O bebê estava trancado no carro, preso na cadeirinha. O veículo estava desligado e os vidros das janelas fechados. Do lado de fora com o outro filho, a mãe não conseguia abrir o veículo.



Segundo a mãe, ela estava tentando tirar o filho da cadeirinha de segurança quando este puxou as chaves que estavam penduradas no pescoço dela. Ela tirou um dos filhos e já ia tirar o outro, quando a porta se fechou e a criança acidentalmente trancou as portas do carro pelo lado de dentro.



“Eu respondi imediatamente porque estava a cerca de 30 segundos de distância. Cheguei ao estacionamento, observei a mãe chorando e gritando. O bebê chorava e suava”, disse o agente investigador Miguel Melendez.



As pessoas estavam começando a juntar, o calor extremo e o agente Melendez sabia que a ação tinha que ser rápida.



“Estava extremamente quente. Então eu decidi ir para o lado do passageiro. Com a ajuda do pessoal do Walmart, que trouxe algumas ferramentas, eu não podia esperar. Então decidimos quebrar a janela do passageiro", disse o policial.



Eles conseguiram abrir o veículo e retiraram a criança, que foi examinada no local e estava bem.



No último caso relatado no estado de morte infantil dentro de carro, uma criança de 2 anos em Port St. Lucie se tornou a mais recente vítima na segunda-feira, 6, depois de ficar sozinha em um veículo quente por cinco horas.





Com o clima mais quente, o perigo de crianças dentro de veículos aumenta. Para evitar fatalidades, a polícia orienta:



- Sempre mantenha uma chave extra ou um conjunto de chaves em um segundo local, na bolsa, no bolso ou até mesmo em casa.



- Em caso semelhante ao citado acima, ligue para a polícia e use ferramentas para quebrar o vidro de alguma das janelas.



- Se você encontrar alguém ou um animal dentro de um veículo claramente em perigo, você pode agir para retirá-los sem precisar esperar, diz a polícia.



“Ligue para o 911 e se você agiu de boa fé, a polícia não irá te acusar criminalmente porque você agiu de boa fé como cidadão”, disse Melendez.



Fonte: canal WESH.