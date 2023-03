Frente fria impacta o clima durante a semana na Flórida

Uma nova frente fria vai mudar o clima durante a semana nas regiões sul e central da Flórida. Ela começa entre a noite desta segunda e a manhã de terça-feira, 14, aumentando as chuvas e as possíveis chances de trovoadas.



"De terça à noite até quarta-feira é quando veremos temperaturas mais baixas”, disse Luke Culver, do Serviço Nacional de Meteorologia de Miami.



As temperaturas mínimas ficarão na casa dos 50°F na noite de terça-feira ao longo da costa. Regiões do interior como Everglades podem cair para menos de 50°F, talvez mais de 40°F, de acordo com o serviço meteorológico.



As previsões de máximas e mínimas na Flórida, de acordo com o serviço meteorológico, são: Orlando: máxima de 70°F e mínima de 48°F na terça-feira; Tampa Bay/Bradenton: máximas na casa dos 70°F de terça a quinta-feira, mínimas na casa dos 50°F.



Gaineseville: máximas em meados dos 60°F, mínimas em 40°F na terça e quarta-feira; Tallahassee: máxima de 64°F e mínima de 42°F na terça-feira.



O frio permanece na quarta-feira e um aquecimento gradual começa na quinta-feira, quando as máximas atingem a casa dos 70°F, com mínimas na casa dos 60°F na sexta-feira e no próximo fim de semana.

Florida Keys, como sempre, estará mais quente. É esperado um intervalo de 78°F a 66°F graus F do dia para a noite de terça e quarta-feira.

fonte: Miami Herald.

Mar 13 @ 6 AM - We have a few different hazards today including a high rip current risk for the Atlantic beaches, developing hazardous marine conditions (mainly in the Atlantic) and the conditional potential for isolated strong to severe storms later today. #flwx pic.twitter.com/BbMaF4KAfL