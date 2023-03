Miami Beach decreta toque de recolher após ataques a tiros com vítimas fatais

Dois ataques a tiros deixaram dois mortos e os turistas com medo durante o final de semana de Spring Break em Miami Beach, ao ponto de as autoridades decretarem toque de recolher e estado de emergência para reforçar a segurança.



Um dos tiroteios aconteceu pouco antes das 3h30 no domingo, 19, na Ocean Drive, na 11 Street. Um vídeo de vigilância mostra o assassinato. Policiais prenderam Dontavious Polk, 24, de Fort Lauderdale, por homicídio em primeiro grau.



Na sexta-feira, também na Ocean Drive, desta vez na Seventh Street, houve um tiroteio às 22h40 e os policiais prenderam outro suspeito. A vítima foi levada às pressas para o Jackson Memorial Hospital, mas não resistiu. Uma segunda pessoa ficou ferida, mas foi atendida no local e liberada, segundo a polícia.



Os tiroteios fatais levaram as autoridades a decretar toque de recolher a partir das 23h59 até as 6h desta segunda-feira, ao sul da 23rd Street, e um estado de emergência. Um toque de recolher adicional provavelmente será implementado de quinta à próxima segunda-feira, 27 de março.



“Não queremos as férias de primavera em nossa cidade”, disse o prefeito Dan Gelber no domingo, acrescentando que “é simplesmente muito difícil policiar”.

Mitch Novick, co-proprietário do Sherbrooke All Suites Hotel na 901 Collins Ave., disse que a cidade precisa fazer mais para acabar com a violência.



Autoridades de Miami Beach se reúnem nesta segunda-feira, 20, para discutir medidas preventivas. Os detetives estavam pedindo a qualquer pessoa com informações sobre os casos que ligasse para o Miami-Dade County Crime Stoppers em 305-471-8477.

REMINDER: City of Miami Beach Issues State of Emergency & Curfew



A curfew will be in effect tonight from 11:59 PM - 6 AM on Mon, March 20, 2023 with separate emergency measures to be issued from Thu, March 23 - Mon, March 27, 2023. For more info, visit https://t.co/IxpnXlzkIo. pic.twitter.com/7BXVBydzGh