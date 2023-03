Seguranças impedem possível tiroteio em massa em clube de Tampa (FL)

Seguranças do Mons Venus Strip Club, em Tampa, impediram um homem armado e que usava uma máscara vermelha e preta de diabo de invadir o estabelecimento por volta 1:15 a.m.do último domingo (19).



No momento em que o homem caminha até à porta e tenta entrar, o segurança que estava do lado de fora, Manny Anthony Resto, de 55 anos, o viu levantar uma arma. O segurança então age rápido e o puxa para trás. O suspeito, identificado como Michael Rudman, 44, tinha, além da arma, uma lanterna e escondia um pente de munição nos bolsos.



Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que eles entram em luta corporal e o segurança consegue tirar a arma da mão do suspeito. A arma cai no chão. Com a ajuda de outros seguranças, eles conseguem detê-lo até a chegada da polícia.



Um tiro foi disparado, mas atingiu a porta e ninguém se feriu. De acordo com os policiais, o homem tinha visitado a boate um dia antes e trazia as palavras “matar” e “dark (negro)” escritas em cada um dos seus braços.



“Decidi que ele não iria entrar no clube e machucar ninguém”, disse Resto. “Eu não ia deixar isso acontecer. Eu não ia deixá-lo vencer.”



Em comunicado, o Tampa Police Department informou que mais de 200 pessoas estava no clube e que a reação rápida dos seguranças impediu um possível tiroteio em massa, poupando muitas vidas.



Os policiais encontraram “munição adicional, facas e acessórios para armas de fogo” no caminhão de Rudman. Na entrevista coletiva,O chefe interino da polícia de Tampa, Lee Bercaw, disse que havia nove facas no caminhão. Eles também encontraram dois pentes de bala totalmente carregados em seu bolso.



O homem foi levado sob custódia sob a acusação de agressão agravada com arma letal, agressão e compra, posse ou recebimento de arma de fogo sob ordem de proteção contra riscos.



Ele já havia recebido uma ordem de proteção de risco do Gabinete do Xerife do Condado de Pinellas no ano passado. Ordens de proteção de risco são emitidas por um juiz depois que uma agência de aplicação da lei solicita que as armas de uma pessoa sejam removidas se forem um perigo para si ou para outras pessoas.



Fonte: Tampa Bay Times.