Itália reage à polêmica de escola da Flórida com estátua de Michelangelo

Todos os anos, os alunos da sexta série da Escola Clássica de Tallahassee aprendem e veem uma foto da estátua renascentista "David" de Michelangelo, mas neste mês as coisas deram errado - gerando uma carta de desculpas aos pais, uma reunião de emergência do conselho escolar e a renúncia da diretora.



Nesta segunda-feira, 27, até o museu que abriga a escultura na Itália se pronunciou. Cecilie Hollberg, diretora da Galleria dell'Accademia, disse à Associated Press que ficou surpresa com a controvérsia e deu as boas-vindas à diretora, ao conselho escolar, pais e corpo discente para ver a "pureza" da estátua pessoalmente.



"Confundir arte com pornografia é simplesmente ridículo", disse Hollberg.

Dario Nardella, prefeito de Florença, na Itália, também escreveu no Twitter que convida pessoalmente a educadora da Flórida que foi dispensada à cidade para ser reconhecido, acrescentando que quem ensina essa arte merece respeito.







Alunos de uma aula de história da arte da sexta série da escola charter K-12 em Leon County estavam aprendendo sobre o Renascimento. Juntamente com a escultura de Michelangelo, a aula incluiu imagens das pinturas "A Criação de Adão" e "Nascimento de Vênus".

No centro da raiva estava o fato de que, ao contrário dos anos anteriores, os pais não foram informados sobre a obra de arte com antecedência. Hope Carrasquilla era a diretora da Tallahassee Classical e disse que um e-mail notificando os pais foi escrito, mas a administração acidentalmente se esqueceu de enviá-lo.

"Eu presumi que a carta foi enviada e não a acompanhei", disse ela à NPR. "É minha responsabilidade garantir que essas coisas aconteçam, mas, honestamente, não precisamos enviar uma carta sobre a arte renascentista."



Segundo Carrasquilla, dois pais ficaram chateados por não terem recebido uma carta e um dos pais reclamou mais especificamente sobre a nudez, equiparando-a a material pornográfico.

Posteriormente, a escola enviou um pedido de desculpas aos pais da turma da sexta série pelo descuido. Carrasquilla também conversou com o professor de história da arte, que fez um comentário inoportuno pedindo aos alunos que não contassem aos pais sobre a aula.

Apesar das medidas, no início deste mês, Barney Bishop III, presidente do conselho escolar, se reuniu com Carrasquilla e deu a ela a opção de renunciar ou ser demitida sem justa causa. Carrasquilla finalmente decidiu renunciar.







Nos últimos anos, o controle do currículo escolar tem sido muito contestado, tanto na Flórida quanto em outros estados americanos. Na sexta-feira, os republicanos na Câmara dos EUA aprovaram a legislação nacional "Carta de Direitos dos Pais" para aumentar o acesso dos pais a informações sobre a educação de seus filhos.



Carrasquilla diz que, como mãe e educadora, acredita que pais e escolas devem ser parceiros. Mas ela ressalta que é preciso haver um equilíbrio.



Fonte: NPR.