Legisladores de Miami Beach querem "fechar" o 'Spring Break' na cidade em 2024

O "Spring Break" em Miami Beach pode parecer muito diferentes nos próximos anos. Após brigas e mortes este ano, legisladores avançam com a proposta de impedir multidões que invadem a cidade e causam caos nas ruas, praias, bares e restaurantes.



O prefeito Dan Gelber disse durante uma reunião da comissão na segunda-feira, 27, que deseja tornar Miami Beach um destino menos atraente para os festeiros do Spring Break. Os líderes da cidade discutiram maneiras de cancelar essencialmente as férias de primavera em 2024 ou torná-la fechada e com maior segurança.



Miami Beach foi colocada no cenário nacional na semana passada com dias violentos, quando duas pessoas foram baleadas e mortas na movimentada Ocean Drive durante um período de 72 horas, o que levou a um estado de emergência e toque de recolher temporário.



Apesar de vários policiais de diferentes agências estarem nas ruas do sul da Flórida, as multidões eram difíceis de controlar.



Durante a reunião, Gelber se opôs abertamente à vinda dos turbulentos Spring Breakers para Miami Beach.

“Estamos fazendo tudo o que podemos para dizer ao mundo que não queremos você aqui”, disse Gelber.

Gelber e as autoridades municipais disseram que, após um padrão de violência e caos nos últimos anos, eles preveem violência nos próximos, a menos que medidas drásticas sejam implementadas.



Festa privada e toque de recolher



Na segunda-feira, os comissários aprovaram por unanimidade uma resolução “orientando a administração da cidade a explorar a atração de uma entidade privada para planejar e produzir um evento privado na Ocean Drive e arredores” durante alguns fins de semana de março de 2024.



Isso pode significar eventos com ingressos com detectores de metal e esforços para tornar South Beach menos atraente para os Spring Breakers.



“Este não é um resort com tudo incluído, onde as pessoas podem fazer o que quiserem”, disse Gelber. “Certamente não somos Las Vegas ou Nova Orleans.”

Eles também votaram para apoiar o gerente da cidade identificando dois fins de semana de quinta a domingo de alto impacto em março do próximo ano para considerar um toque de recolher à luz dos conhecidos problemas anuais de segurança pública.



Além das medidas citadas acima, haveria toque de recolher em South Beach e suspensão das vendas de bebidas alcoólicas no início de março. Uma decisão final sobre a repressão à venda de bebidas alcoólicas ainda não foi tomada.

Na segunda-feira, a polícia de Miami Beach divulgou os números da cidade entre 27 de fevereiro e 27 de março, que inclui o horário de pico das férias de primavera. Um total de 488 prisões foram feitas, com mais da metade sendo prisões criminais. Quanto às armas, a polícia disse que 105 armas de fogo foram apreendidas.



Fonte: Local 10.

Below are some of the results of our citywide enforcement efforts.



•488 arrests

•237 were felony arrests

•251 were misdemeanor arrests

•105 firearms impounded

•7,190 traffic citations issued pic.twitter.com/WtRWDivuus