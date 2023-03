Polícia alerta para roubos de carros em áreas com manobristas em Miami-Dade

A polícia alerta para aumento de roubos de carros em áreas com manobristas em Miami-Dade. Um vídeo de vigilância recente mostra um ladrão chegando a um luxuoso resort à beira-mar em Sunny Isles Beach e procurando por uma chave na área de manobrista.



Segundo a polícia, os bandidos geralmente chegam durante a noite, quando as áreas de manobrista dos prédios têm pessoal limitado. Eles então conseguem pegar chaves ou vão direto para os carros porque sabem que, em muitos casos, as chaves já ficam na ignição.



“Esses caras são especialistas”, disse a Sargento Melissa Porro, do Departamento de Polícia de Sunny Isles Beach, alertando que o roubo no Acqualina Resort & Residences, na 17875 Collins Ave., faz parte de uma tendência no condado de Miami-Dade.



Sargento Javier Estevez, também do Departamento de Polícia de Sunny Isles Beach, disse que os detetives estão trabalhando para identificar suspeitos e fazer prisões.



Em outubro, um Porsche de $ 180.000 desapareceu misteriosamente de um estacionamento com manobrista de um prédio de apartamento no centro de Brickell. A família havia se mudado fazia quatro dias para o local. Quando se mudaram, foram informados de que teriam que pagar uma taxa extra por mês para guardar o carro com o serviço de manobrista do prédio.



Um homem foi preso, mas o carro não foi encontrado. A empresa de manobristas REEF Parking, responsável pelos veículos, disse que "está cooperando totalmente com a investigação ativa do Departamento de Polícia de Miami Dade", mas não respondeu às perguntas do canal NBC 6 sobre a segurança do manobrista e se substituirão o carro.



Dicas



As empresas de manobristas são responsáveis pela segurança dos veículos sob a lei, mas encontram maneiras de contorná-la, segundo o advogado Charles Baron.



Como dicas de segurança, ele orienta:



- Ler as condições de contrato, com atenção especial para isenções de responsabilidade por danos materiais ou roubo, acrescentando que tais informações também podem estar no verso do tíquete de manobrista.



- Tirar fotos do carro antes de deixar com o manobrista. Isso pode ajudar se houver danos relatados ou se você precisar registrar uma reclamação de seguro.



- Certifique o que o seguro do carro cobrirá e não cobrirá. "Algumas apólices lhe darão dinheiro para um carro novo da mesma marca e modelo versus o valor depreciado, se o carro for roubado", diz o advogado.

Fonte: Local 10 e NBC6.