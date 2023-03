Praias do sul da Flórida se preparam para a chegada de algas malcheirosas

Grandes manchas do que se tornarão algas marinhas malcheirosas, estendendo-se da costa oeste da África até a costa sul de Cuba, estão chegando ao sul da Flórida. Líderes locais estão se preparando para o impacto no turismo e no ecossistema.



A temporada de Sargassum (sargaço, em português) normalmente vai de maio a outubro, a mesma janela da temporada de nidificação das tartarugas marinhas.



As praias da Flórida em breve serão invadidas pelas enormes algas malcheirosas. Manchas flutuantes de microalgas marrons já podem ser vistas na superfície, no convés de um navio que navega pelo Caribe.



“Nós o chamamos de grande cinturão de sargaço do Atlântico”, disse Brian Barnes, um dos pesquisadores da Universidade do Sul da Flórida que está rastreando a floração via satélite. “Eles variam em tamanho de um punhado a uma milha quadrada.”



No oceano, serve de berçário flutuante para uma variedade de espécies marinhas. O cinturão deste ano tem cerca de 8.800 km de comprimento e pesa 10 milhões de toneladas. Ele viaja durante todo o ano, da África Ocidental ao Golfo do México.



Key West, no extremo sul da Flórida, já está vendo algumas das algas marinhas. Os frequentadores da praia podem esperar que fluxos maiores de sargaço venham à praia com mais frequência nas próximas semanas, dizem os especialistas.



O problema acontece quando chega em terra. Se não for limpo adequadamente, pode sombrear corais e ervas marinhas e criar zonas mortas próximas à costa à medida que se decompõe.

“Ele consome todo o oxigênio da área e você pode obter uma zona morta”, disse Barnes. “À medida que decai, pode cair na coluna do clima e sufocar esses ecossistemas.”

À medida que começa a se decompor, o sargaço libera sulfeto de hidrogênio, que cheira a ovo podre.

“Algumas pessoas com asma podem ter alguns problemas respiratórios, mas não a população em geral”, disse Barnes.







A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, disse que o condado se preparará conforme necessário. “Temos um contrato com uma empresa que está removendo o sargaço de alguns dos pontos quentes”, disse ela.



No condado de Monroe, as autoridades disseram que estão planejando limpezas duas vezes ao dia.



Fonte: Local 10.