Orca Lolita será devolvida às 'águas' 50 anos após ficar no Miami Seaquarium

Mais de 50 anos depois de ser capturada no Oceano Pacífico e mantida por décadas no Miami Seaquarium, Lolita, a Orca, em breve poderá ser devolvida às "águas domésticas" para viver o resto de seus dias.



Espera-se que o destino de Lolita seja anunciado em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, 30, realizada pelo Miami Seaquarium, juntamente com a organização sem fins lucrativos Friends of Lolita da Flórida e o filantropo e proprietário do Indianapolis Colts da NFL Jim Irsay, informou a NBC Miami.



Lolita, uma orca residente no sul também conhecida como Tokitae, foi retirada das águas do estado de Washington em 1970 quando tinha cerca de quatro anos de idade, de acordo com a NBC Miami. A orca, que agora se acredita ter cerca de 57 anos, é a mais velha mantida em cativeiro.

Lolita adoeceu nos últimos anos, com a empresa assumindo o Miami Seaquarium, MS Leisure, anunciando no ano passado que a orca de cerca de 3.000 libras não seria mais exibida no estádio das baleias.

Em junho, uma avaliação independente constatou que a condição de Lolita havia melhorado.

As orcas residentes no sul, que passam vários meses do verão e do outono todos os anos em Puget Sound, no estado de Washington, foram adicionadas à lista de espécies ameaçadas de extinção em 2005, de acordo com a NOAA Fisheries, a agência dos EUA responsável pela administração dos recursos oceânicos do país e sua habitat.



A população residente do sul "flutuou consideravelmente" desde a década de 1970, "reduzidas durante 1965-75 por causa de capturas para parques marinhos", diz em seu site. A população consistia em 71 baleias em 1974, o primeiro ano em que foram contadas e depois atingiu o pico de 97 animais em 1996, antes de cair novamente para 79 em 2001, diz, observando que, por volta de agosto de 2022, a população era em torno de 70 baleias.



Ativistas dos direitos dos animais há anos defendem que Lolita seja transferida de volta para sua casa em Puget Sound, com grupos como a PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, em tradução livre) levando o Seaquarium ao tribunal pelo cativeiro da orca.



Fonte: NBC News.