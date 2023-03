Mais de 90 gatos são resgatados em casa de Miami-Dade (FL)

Os Serviços de Animais de Miami-Dade e a polícia de Miami-Dade resgataram um total de 93 gatos em uma casa em Cutler Bay na manhã desta quinta-feira, 30. Eles foram encontrados vivendo em condições deploráveis, disseram as autoridades.

Os vizinhos disseram ao Local 10 News que estavam sentindo um mau cheiro vindo da casa há quase um ano.

Todos os gatos estavam vivos e foram recuperados com segurança. Os proprietários não serão acusados criminalmente, mas o Animal Services disse que está tentando obter uma ordem judicial para garantir que não possam abrigar nenhum animal no futuro.

Todos os gatos serão avaliados e devem ser colocados para adoção.







A Best Friends é uma organização de bem-estar animal que descobriu que há 100.000 animais de estimação a mais em abrigos de animais em todo o país do que em 2022. Essa crise está sendo sentida no sul da Flórida.

Diretora de Serviços de Animais do Condado de Miami-Dade, Bronwyn Stanford diz que a situação é terrível. "Costumávamos conseguir de 50 a 100 cães por mês indo para locais de adoção no norte, mas agora os resgates estão cheios", disse ela.



Em seu abrigo, existem quase 600 animais de estimação e em Broward, esse número também é superior a 600. Stanford diz que esses números estão sendo vistos por causa da inflação. “Não é realmente o fato de que as pessoas adotaram muitos animais de estimação durante a pandemia e estão desistindo deles”.



Em Miami-Dade, todos os animais de abrigo são vermifugados, vacinados e vêm com microchips. Cães quatro meses mais velhos custam US$ 65. Cães com menos de quatro anos custam $ 85 e gatos, $ 35.

Para adotar, visite Miami-Dade Shelter ou vá pessoalmente no número 3599 da NW 79th Avenue em Doral. Para o Broward County Animal Care & Adoption, você pode visitar na 2400 SW 42nd Street em Fort Lauderdale.



Fonte: Local 10 e CBS News.