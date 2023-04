Spirit Airlines deve contratar mais de 4.000 trabalhadores no sul da Flórida

A Spirit Airlines pretende contratar mais de 4.000 funcionários em 2023 e realizará um evento de contratação de pilotos em Miramar na próxima semana.



A companhia aérea adicionou novos destinos e aviões às suas rotas e, de acordo com um comunicado de imprensa na sexta-feira, estará preenchendo vagas para pilotos, comissários de bordo, técnicos de manutenção e pessoal de suporte ao cliente.







Quatro estados se juntaram ao processo do Departamento de Justiça dos EUA com o objetivo de impedir que a JetBlue Airways compre a companhia rival Spirit Airlines por US$ 3,8 bilhões.



Eles alegam que o acordo reduziria a concorrência e aumentaria as tarifas aéreas para os consumidores. A fusão tornaria a JetBlue e a Spirit a quinta maior operadora dos Estados Unidos, com cerca de 9% do mercado.



Califórnia, Maryland, Nova Jersey e Carolina do Norte assinaram o processo na sexta-feira, 31, que foi aberto no início de março. Eles se juntam a Massachusetts, Nova York, Connecticut e ao Distrito de Columbia no litígio.

"É lamentável que esses estados tenham decidido se juntar ao esforço do DOJ para proteger a posição dominante das quatro maiores companhias aéreas dos EUA. Os fatos mostram que preservar o status quo é a medida mais anticompetitiva que o governo federal e esses estados podem tomar. ", disse a JetBlue em uma declaração à FOX Business. "Estamos ansiosos para discutir os méritos desta combinação no tribunal e estamos confiantes de que o tribunal descobrirá que os consumidores se beneficiarão do maior efeito competitivo que a JetBlue traz exclusivamente para as rotas que voar".



Para obter mais informações sobre o evento de contratação no sul da Flórida, clique aqui.