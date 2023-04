Sul da Flórida deve receber milhões para enfrentar a crise imobiliária

O sul da Flórida espera ver uma infusão multimilionária do estado para tornar a habitação mais acessível como parte de um novo esforço para enfrentar a crise de acessibilidade à moradia.



O governador Ron DeSantis assinou o SB 102, também conhecido como “Live Local Act”, na quarta-feira, 29, redirecionando efetivamente a receita tributária para moradias populares nos próximos 10 anos e oferecendo vários incentivos aos desenvolvedores para criar moradias mais acessíveis.



Um total de US$ 711 milhões deve ser destinado ao financiamento de moradias populares em todo o estado da Flórida. Em sua maioria, os líderes e defensores do sul da Flórida sentem que o novo esforço é um passo importante para ajudar a resolver uma crise de acessibilidade que está alimentando a falta de moradia e forçando os residentes locais a se sacrificar em necessidades básicas para pagar o aluguel.



“Somos uma economia baseada em serviços”, disse Walter Duke, da Walter Duke & Partners. Duke também faz parte do conselho de vários comitês de habitação popular no Condado de Broward. “Se não tivermos lugares para nossos trabalhadores de serviços viverem, isso prejudicará nossa economia e sustentabilidade a longo prazo.”



O projeto de lei dá financiamento a vários programas que lidam com habitação a preços acessíveis nos próximos 10 anos.

Cerca de US$ 252 milhões são direcionados para o programa State Housing Initiatives Partnership (SHIP), US$ 150 milhões por ano para o programa State Apartment Incentive Loan, ou SAIL, e US$ 100 milhões adicionais para o programa Hometown Heroes



Sob o programa SHIP, espera-se que o sul da Flórida receba milhões de dólares para investir em moradias populares. Os fundos do SHIP são normalmente usados para compras de hipotecas, compra de propriedades para moradias populares, adiantamento e assistência para custos de fechamento, taxas de impacto e financiamento de construção e lacunas, entre outros itens.



Os parceiros locais do SHIP do Condado de Palm Beach devem receber cerca de US$ 17.389.885, enquanto o Condado de Broward deve receber US$ 22.534.548 e Miami-Dade cerca de US$ 20.155.423.



O “Live Local Act” também antecipa as leis de zoneamento locais e permite que os desenvolvedores construam unidades em áreas comerciais e industriais, desde que 40% das unidades sejam acessíveis. Também retira o poder dos governos locais de promulgar qualquer tipo de medida de controle de aluguel e antecipa as leis locais em relação à densidade e altura dos edifícios em certas circunstâncias.



Fonte: Sun Sentinel.