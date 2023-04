Disney inaugura sua montanha-russa mais rápida em Orlando

A Disney inaugurou oficialmente nesta terça-feira (4) sua mais nova montanha-russa no parque Magic Kingdom, no Walt Disney World Resort em Orlando.

Situada na área temática de Tomorrowland, a atração consta como a montanha-russa mais rápida em um parque temático da empresa – o pódio é disputado junto com a montanha-russa irmã que fica na Disneyland de Xangai, na China.

Batizada de Tron Lightcycle/Run, a atração é baseada nos filmes de ficção científica Tron, cujo primeiro longa foi lançado em 1982. A sequência chegou aos cinemas 28 anos depois, em 2010.



Com visuais futuristas, a montanha-russa atinge quase 97 km/h e combina efeitos visuais e músicas em um trajeto de 910 metros que passa por ambientes internos e externos.

Os assentos possuem design parecido com o de uma moto, em que os passageiros podem se inclinar para frente ao longo da aventura. Os veículos também são dotados de áudio e iluminação.

Foram necessárias mais de 3.800 peças de aço pesando aproximadamente 1.900 toneladas para criar a atração. A parte externa do brinquedo também chama a atenção: a cobertura cobre mais de 4.600 metros quadrados, atinge 32 metros de altura e possui mais de 1.200 luzes.



Para andar na montanha-russa é necessário ter mais de 1,20 metro de altura e esperar em uma fila virtual. Os visitantes devem usar o aplicativo My Disney Experience para conseguir um lugar na fila, em que é permitido um passeio por dia.

A Tron Lightcycle/Run é a primeira atração do complexo da Flórida a exigir o uso de armários para itens pessoais, o que significa que todas as bolsas, chapéus e outros itens soltos devem ser armazenados em um armário gratuito antes dos passageiros adentrarem os carrinhos. Celulares e objetos menores podem acompanhar os donos no brinquedo.



Fonte: CNN.

