Presidente do Partido Democrata da FL, Nikki Fried, é presa em protesto contra o aborto

A presidente do Partido Democrata da Flórida, Nikki Fried, e a líder democrata do Senado, Lauren Book, estavam entre cerca de uma dúzia de manifestantes que foram algemados e presos na noite de segunda-feira (4) em um protesto pelo direito ao aborto fora da prefeitura de Tallahassee.



O protesto se deu após o Senado da Flórida aprovar um projeto de lei para proibir o aborto após 6 semanas de gestação na segunda-feira. A medida é apoiada pelo governador republicano Ron DeSantis. A Flórida atualmente proíbe abortos após 15 semanas.



Os protestantes foram avisados pela polícia de que, se não saíssem da área após o pôr do sol, estariam sujeitos a prisão. Os oponentes se reuniram do lado de fora da prefeitura de Tallahassee às 8h para o que prometeram ser vários dias de protestos para defender a "liberdade reprodutiva".



O OccupyTally acreditava ter uma autorização municipal para uma manifestação esta semana, mas disse que foi revogada pelas autoridades.



O Partido Democrata da Flórida foi rápido em responder às prisões.



"A presidente do Partido Democrata da Flórida, @NikkiFried, foi presa em Tallahassee por defender o direito de escolha de uma mulher. Os democratas da Flórida não recuarão em nossa defesa dos direitos ao aborto.

Nosso presidente deixou isso claro esta noite", escreveu o Partido.



Rep. Anna Eskamani, D-Orlando, twittou que "a Flórida é agora onde a liberdade vai morrer", e a Florida Planned Parenthood Action instou o público a dizer ao prefeito de Tallahassee, John Dailey, que está "enojado com a prisão de manifestantes pacíficos".



O projeto de lei (SB 300) impõe uma proibição de aborto de seis semanas, dependendo da Suprema Corte do estado manter uma proibição de 15 semanas que entrou em vigor no ano passado. Uma contestação legal argumenta que a proibição viola uma cláusula de privacidade na constituição do estado que anteriormente defendia o direito ao aborto na Flórida.



A proposta ainda precisa ser aprovada pela Câmara antes de chegar à mesa do governador.



Fonte: Tallahassee Democrat.