FIU e outras universidades da Flórida proíbem TikTok em seus campi

A Florida International University (FIU) se juntou à University of Florida (UF), Florida State University (FSU), Florida Atlantic University (FAU) e University of South Florida (USF) entre as universidades estaduais que baniram o aplicativo amplamente utilizado da internet escolar.



Em uma carta enviada à comunidade da FIU na quarta-feira, 5, a Divisão de Tecnologia da Informação da escola escreveu que, “Como parte de nossos esforços contínuos para proteger você e as informações da Universidade contra ameaças cibernéticas, com eficácia imediata, a FIU implementará o estado de emergência regulamento e proibir o acesso aos seguintes aplicativos atualmente publicados na Lista de Tecnologias Proibidas do SUS".



• Kaspersky

• VKontakte

• Tencent QQ

• TikTok

• WeChat

• E qualquer subsidiária ou afiliada de uma entidade listada acima.

Esses aplicativos também não funcionarão em um dispositivo pessoal durante o uso da rede da universidade.”

A carta dizia que “se o seu departamento ou unidade tiver instalado algum desses aplicativos para conduzir os negócios da universidade, interrompa imediatamente o uso e desinstale-o de qualquer dispositivo de propriedade da universidade”.

A FIU disse que agiu depois que o Conselho de Governadores do sistema universitário estadual aprovou uma emenda de emergência para bloquear o acesso à rede dos aplicativos listados acima, tanto com fio quanto sem fio.



Fonte: Local 10.

Veja aqui a resolução da UF.