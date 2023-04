Polícia da FL prende quadrilha que alugava equipamentos na Home Depot e vendia na internet

Uma operação na Flórida desmantelou uma quadrilha que alugava equipamentos na Home Depot e vendia na internet. Os roubos ocorreram em 16 condados do estado.



As autoridades disseram na quinta-feira, 6, que quatro pessoas foram presas e mandados foram emitidos para outras duas em uma operação de roubo em todo o estado, na qual os suspeitos alugaram equipamentos pesados da The Home Depot e depois os venderam.



A procuradora-geral da Flórida, Ashley Moody, juntou-se ao xerife do condado de Polk, Grady Judd, e Michael Giddens, um supervisor do FDLE de Orlando, para anunciar as prisões em uma coletiva de imprensa na manhã de quinta-feira, no centro de operações do xerife em Winter Haven.



Os detetives da divisão de crime organizado de varejo do PCSO têm trabalhado com o escritório da Moody's e o Departamento de Polícia da Flórida para desenvolver acusações criminais contra seis suspeitos.

Até agora, quatro suspeitos foram presos e mandados foram emitidos para outros dois, disse Judd.



Os investigadores de crimes organizados no varejo da Home Depot alertaram pela primeira vez a polícia em 2021 sobre equipamentos alugados não devolvidos no centro e sudeste da Flórida. Os investigadores da Home Depot encontraram um padrão de aluguel de grandes equipamentos em atraso nas lojas de Tampa e Orlando. Eles foram alugados por um dia por pessoas de Orlando, e os dispositivos de GPS foram desativados horas depois de o equipamento sair da loja.



O equipamento roubado foi então divulgado em sites de vendas nas redes sociais, como o marketplace do Facebook.

Os furtos dos equipamentos, envolvendo carregadoras utilitárias Toro Dingo, trituradores de troncos, valetadeiras e mini-escavadoras, bem como as carretas que transportam os equipamentos, ocorreram na retalhista em áreas que abrangem 12 circuitos judiciários.



A investigação revelou que 61 equipamentos e os reboques usados para rebocar o equipamento foram roubados, com um prejuízo para a Home Depot de US$ 1,1 milhão – o preço para comprar novos equipamentos.

Os seis suspeitos foram acusados de 50 aluguéis e roubos. O valor total do equipamento e reboques foi determinado em quase $ 600.000.



Os roubos ocorreram nos condados de Brevard, Broward, Duval, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lake, Manatee, Orange, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Seminole, St. Johns e St. Lucie.