Projeto de lei aumenta requisitos de identificação para eleitores da Flórida

Um projeto de lei da Flórida apresentado no Senado nesta semana pode dificultar o voto de estudantes universitários e adicionar mais restrições a grupos de registro de terceiros, o que, segundo os oponentes, representa mais supressão de eleitores.



O pacote, o terceiro desse tipo em três anos, é o mais recente promovido pelo Legislativo liderado pelos republicanos, e foi submetido com apenas um dia de antecedência antes de sua primeira audiência, pegando os legisladores democratas e os contrários à proposta de surpresa.



O Comitê de Ética e Eleições do Senado estadual votou a favor do projeto de lei (S.B. 7050) na terça-feira, 4.



“Se esse projeto de lei fosse tão bom, teríamos visto muito antes”, questionou a senadora Tina Polsky, Democrata de Boca Raton.



O projeto de lei “baseia-se no trabalho das sessões anteriores, continuando o compromisso com a segurança do voto por cédulas de correio, garantindo a precisão das listas de eleitores da Flórida e protegendo a confiança do eleitor”, disse o senador estadual Danny Burgess, R-Zephyrhills, presidente do comitê.



Documentos de identificação



O projeto de lei inclui uma disposição que adicionaria requisitos de identificação mais rígidos para eleitores pela primeira vez na Flórida que não possuem um número verificado do Seguro Social, uma carteira de motorista válida da Flórida ou um cartão de identidade da Flórida.



Eles poderiam fornecer outra forma de identificação para votar, mas mesmo que o fizessem, o projeto de lei determina que eles teriam que votar pessoalmente e não pelo correio. A presidente democrata do estado, Nikki Fried, disse que o projeto de lei visa estudantes universitários, que seriam “forçados a ir para casa para votar.



Jayden D'Onofrio, presidente da Florida Voters of Tomorrow, disse ao comitê que a disposição afetaria “dezenas de milhares de estudantes de fora do estado. Agora eles vão se mudar para cá nos semestres de outono e não terão uma identidade da Flórida ou carteira de motorista da Flórida e agora serão obrigados a obtê-la para se registrar."



A lei eleitoral de 2021 forçou grupos externos a registrar os alunos nos cartórios eleitorais de seus condados, em vez de permitir que o cartório local os inserisse no sistema estadual. Os grupos enfrentam multas de US$ 500 a US$ 1.000 para cada solicitação não enviada ao condado de origem de uma pessoa.



Daniel Smith, presidente de ciência política da Universidade da Flórida, disse ao Orlando Sentinel que sua pesquisa mostra que o objetivo da mudança pode ser tornar mais difícil o registro das minorias. Seu relatório de 2021 mostrou que, embora apenas 2 em cada 100 eleitores brancos na Flórida fossem registrados por esses grupos terceirizados, um em cada 10 eleitores negros e um em cada 10 eleitores hispânicos o eram.



O longo projeto de lei também altera os prazos de financiamento de campanha, acelera quando as autoridades locais devem verificar as listas de eleitores mortos e inelegíveis e aumenta as multas dos grupos de registro de eleitores se eles infringirem a lei.