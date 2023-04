Ron DeSantis ameaça impor pedágios e impostos à Disney

O governador Ron DeSantis aumentou sua rivalidade com a Disney, ameaçando impor impostos sobre seus hotéis e estradas que levam ao parque temático.

Ele também prometeu retirar da empresa o controle sobre o desenvolvimento do distrito que supervisiona sua propriedade e chamou a Disney de "uma piada".



"Eles não são superiores ao povo da Flórida. No final das contas, vamos vencer em todas as questões envolvendo a Disney, posso garantir", afirmou", afirmou em um discurso em Michigan.



Por mais de 50 anos, o território do Walt Disney World operou dentro do Reedy Creek Improvement District da Flórida e funcionou essencialmente como uma área autônoma, controlando serviços públicos e um corpo de bombeiros.



Em fevereiro, DeSantis assinou um projeto de lei sujeitando a empresa a mais camadas de supervisão por meio de um conselho de cinco membros indicado pelo Estado. Mas na semana passada, o novo conselho disse que seus poderes foram bloqueados por um acordo de última hora que dá à gigante do entretenimento controle quase total sobre o desenvolvimento do distrito.



No início da semana passada, durante uma reunião com acionistas, o CEO da Disney, Bob Iger, mirou em DeSantis, chamando suas ações de "anti-negócios" e "anti-Flórida" e argumentando que a empresa tinha "direito à liberdade de expressão, assim como os indivíduos fazer".







A ameaça é a mais recente na disputa em andamento do estado com a empresa, que começou quando a Disney criticou a Lei dos Direitos dos Pais na Educação do estado, apelidada pelos críticos de projeto de lei "Não diga gay".

A medida proíbe a educação sobre orientação sexual e identidade de gênero para alunos com nove anos ou menos. DeSantis pressionou para expandir a legislação para cobrir todos os graus.

Desde que a Disney expressou oposição à política, DeSantis pressionou por mais controle governamental sobre seus parques temáticos de Orlando.



Fonte: BBC.