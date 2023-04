Senado da Flórida pode barrar ampliação do programa Safe Haven

A Safe Haven Baby Boxes e A Safe Haven for Newborns são duas instituições de caridade com nomes semelhantes e o mesmo objetivo: fornecer às mães angustiadas um lugar seguro para entregar seus recém-nascidos indesejados, em vez de jogá-los em latas de lixo ou ao longo das estradas.

Mas uma briga entre os dois está se formando no Senado da Flórida. Uma lei estadual existente, apoiada e promovida pelo A Safe Haven, com sede em Miami, permite que os pais entreguem os recém-nascidos aos bombeiros e funcionários do hospital sem fornecer seus nomes.

Um novo projeto de lei, apoiado pela Safe Haven Baby Boxes, com sede em Indiana, daria aos bombeiros e hospitais a opção de instalar as caixas ventiladas e climatizadas do grupo, onde os pais poderiam deixar seus bebês sem interagir com bombeiros ou funcionários do hospital.



O projeto de lei foi recentemente aprovado pela Câmara da Flórida por unanimidade, mas há um esforço de longo alcance para bloqueá-lo no Senado, onde pode ser considerado esta semana. Os opositores consideram as caixas caras, desnecessárias e potencialmente perigosas para os bebês, mães, bombeiros e funcionários do hospital. Cada lado acusa o outro de ser motivado financeiramente.

A luta está recebendo atenção extra porque o governador republicano Ron DeSantis e o Legislativo dominado pelo Partido Republicano da Flórida devem proibir em breve os abortos realizados mais de seis semanas após a concepção, reduzindo o limite atual do estado de 15 semanas.

Apenas um bebê foi deixado na única caixa da Flórida, instalada há dois anos em um quartel do centro da Flórida sem autorização do estado. As caixas abrem do lado de fora do prédio, permitindo que os pais coloquem o bebê em um berço enquanto uma bolsa contendo instruções e conselhos médicos maternos cai. A porta trava quando é fechada novamente e a agência é notificada eletronicamente. A Safe Haven Baby Boxes diz que o tempo médio de resposta é de dois minutos.

Em 2000, a Flórida se tornou um dos primeiros estados a permitir que bebês fossem entregues anonimamente para adoção em hospitais e quartéis de bombeiros. Nela, os pais podem entregar recém-nascidos até 7 dias de idade, sem fazer perguntas, desde que não haja evidências de negligência ou abuso. Desde a sua promulgação, 370 recém-nascidos foram entregues legalmente, disse Gordon.

O novo projeto de lei permitiria, mas não exigiria, que os bombeiros e hospitais adquirissem as caixas, que seriam alugadas do grupo de Kelsey. Eles custam cerca de US$ 16.000 instalados e há uma taxa anual de manutenção e inspeção de US$ 300, paga à instituição de caridade de Kelsey. Às vezes, a instalação e as taxas são pagas pelos doadores, disse ela.



Projetos de lei semelhantes para bebês foram aprovados recentemente por legisladores em Kansas, Montana e Mississippi e enviados aos governadores desses estados para aprovação. A legislatura da Virgínia Ocidental também está considerando tal projeto de lei. As caixas já são permitidas em nove estados, principalmente no Centro-Oeste e no Sul, com os maiores números em Indiana, Arkansas e Kentucky, respectivamente. Cerca de 145 caixas foram instaladas desde a primeira em 2016, com 25 recém-nascidos rendidos por meio de uma, diz a Safe Haven Baby Boxes.



Fonte: Associated Press.

