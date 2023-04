Professor de Miami-Dade é preso por abuso infantil após fraturar braço de aluno

Um professor de Miami-Dade foi preso na segunda-feira, 10, depois de fraturar o braço de um menino de 12 anos. Ele tentava impedir o aluno de brincar de briga com outros alunos quando a fratura aconteceu, disseram as autoridades.

De acordo com seu relatório de prisão, Joel Insilo, 30, de Miami Beach, trabalhava para KIPP Miami Public Schools - uma escola pública charter - parte de um grupo sem fins lucrativos de escolas preparatórias para a faculdade para educação infantil.



A prisão de Insilo ocorreu depois que ele agarrou a vítima pelos dois braços e a jogou, fazendo com que o menino caísse sobre o braço esquerdo na escola, localizada na 3000 NW 110th St, informou a polícia de Miami-Dade.



O menino foi transportado para o Jackson Memorial Hospital, onde foi descoberto que seu braço esquerdo estava fraturado.



De acordo com o relatório de prisão do professor, Insilo foi à delegacia após o incidente e forneceu uma declaração aos detetives, que foi retirada do relatório divulgado publicamente.

Ele foi preso sob a acusação de abuso infantil agravado causando grandes danos corporais e foi transportado para o Turner Guilford Knight Correctional Center, sendo liberado na terça-feira sob pagamento de fiança.



O professor não poderá ter contato com a vítima, direta ou indiretamente, e deve ficar a pelo menos 6 metros de distância da vítima o tempo todo.



“Estamos profundamente tristes em confirmar que um aluno foi ferido ontem no campus”, disse um porta-voz do KIPP Miami em comunicado na terça-feira ao Local 10 News. “Nosso corpo docente trabalhou rapidamente para garantir que o atendimento médico fosse recebido. Uma investigação foi iniciada e estamos cooperando totalmente com as autoridades. No momento do incidente, o funcionário envolvido foi removido do campus e não trabalha mais na KIPP Miami. Continuamos em contato com a família do aluno e estamos trabalhando para apoiá-los durante esse período.”



A acusação de abuso infantil agravado sob a seção 827.03(1)(a) do Estatuto da Flórida, tem a possibilidade de uma sentença criminal de primeiro grau e o réu pode ser condenado a no máximo 30 anos de prisão ou em liberdade condicional e uma multa de $ 10.000.



Fonte: Local 10.