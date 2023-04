Garota de 12 anos 'rouba' carro do pai na FL e vai até o Alabama encontrar amigo virtual

Uma menina de 12 anos de Lake Butler, Flórida, pegou o carro de seu pai e, junto com uma amiga, viajaram quase 400 milhas para encontrar uma pessoa que conheceram online, disseram autoridades à NBC News.



A viagem, no entanto, terminou em um posto de gasolina no Alabama, quando a adolescente e sua amiga de 14 anos se entregaram depois de ver seus rostos na TV vinculados a um alerta de criança desaparecida emitido. Por serem menores de idade, seus nomes não foram divulgados.



De acordo com o alerta de criança desaparecida do Escritório do Xerife do Condado de Union publicado na manhã de quinta-feira, 6, as meninas foram vistas pela última vez em sua cidade natal, Lake Butler, Flórida, e suspeitavam-se de que estavam viajando para o oeste na I-10 na área de Baton Rouge, na Louisiana.



As meninas estavam dirigindo sem um adulto no veículo e estavam a caminho de "encontrar alguém que conheceram online", de acordo com o subchefe Lyn Williams. Não havia algum crime esperado, segundo o xerife.



Os alertas do National Center for Mission & Exploited Children foram emitidos para áreas ao redor da Flórida, Geórgia, Alabama e Louisiana - com atenção extra para a região de Baton Rouge.



Embora a idade da pessoa com quem as meninas deveriam se encontrar não esteja clara, Williams disse que houve algumas “circunstâncias suspeitas” que levantaram “bandeiras vermelhas”.

Várias agências procuraram pelas meninas, incluindo o FBI e o Departamento de Polícia da Flórida. O FBI segue investigando.



Fonte: NBC6.