Publix abre mais locais na Flórida e expande para o Kentucky

A rede de supermercados Publix continua sua expansão pela Flórida. O local mais novo no estado é uma loja de 50.000 pés quadrados em Sarasota, inaugurada em março. Mas a empresa também está fazendo incursões em outros estados.



A empresa da Flórida está se mudando para Kentucky pela primeira vez. Sua primeira loja está programada para abrir até o final de 2023 em Louisville, cidade no noroeste do estado. Mais dois locais em Louisville também foram anunciados. Ambos estão programados para abrir em 2024.



Em Lexington, segunda cidade mais populosa do estado, a rede de supermercados vai abrir a primeira loja e acaba de anunciar que um segundo local está em andamento.



“Estamos entusiasmados por adicionar em breve outra nova loja em Lexington e ansiosos para atender nossos novos clientes!”, disse a empresa por meio de um porta-voz. Nenhum prazo de abertura foi anunciado ainda para a segunda loja, que terá 46.000 pés quadrados.



A construção da primeira loja em Lexington começou e espera-se que seja inaugurada no final de 2024 com uma mercearia de 55.701 pés quadrados, uma farmácia drive-thru e uma loja de bebidas adjacente de 3.200 pés quadrados.



Além das 854 lojas na Flórida, seu estado-sede, e agora sua expansão para Kentucky, a rede Publix, que conta com mais de 1.200 lojas no total, tem elas espalhadas também na Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee, Alabama e Virgínia.