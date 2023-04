Flórida é o estado com maior número de trabalhadores autônomos do país

Um novo estudo descobriu que o número de trabalhadores autônomos está aumentando em todo o país com base em dados do US Census Bureau, analisados pela Câmara de Comércio.

O número de trabalhadores autônomos aumentou quase um milhão (988.418) desde 2016, de acordo com o Census Bureau, com maior parte deles na Flórida.



Os rankings das cidades com mais trabalhadores autônomos foram:

Hialeah, Flórida

Miami, Flórida

Hollywood, Flórida

Cape Coral, Flórida

Los Angeles, Califórnia

Scottsdale, Arizona

Glendale, Califórnia

Port St. Lucie, Flórida

Huntington Beach, Califórnia

Fort Lauderdale, Flórida.

O estudo analisou 170 das cidades mais populosas do país para determinar quais cidades têm o maior percentual de autônomos na força de trabalho.

Entre Hialeah, Miami e Hollywood, os salários oscilavam entre 36 mil dólares e 50 mil dólares. O estudo também mostra que muitos dos trabalhadores autônomos são homens.

Veja aqui o relatório completo.