Senado da Flórida aprova projeto de lei que proíbe crianças de assistirem shows de drag

Legisladores democratas, incluindo a deputada Debbie Wasserman Schultz, e outros membros da comunidade falaram nesta quarta-feira, 12, em oposição ao projeto de lei aprovado pelo Senado da Flórida na terça que impede crianças de assistir a shows de drag.



Embora a proposta (SB 1438) não mencione especificamente shows de drag, o projeto de lei define “apresentações ao vivo para adultos” como “qualquer show, exibição ou outra apresentação realizada para uma platéia ao vivo e, no todo ou em parte, retrata ou simula nudez, conduta sexual, excitação sexual, atividades sexuais específicas, … conduta obscena ou a exposição obscena de próteses ou imitação de órgãos genitais ou seios”.

Ele também avançou depois que o governo do governador Ron DeSantis tomou medidas como registrar uma reclamação contra o hotel Hyatt Regency Miami por sediar um evento de "Natal Drag Queen" em dezembro, alegando que menores de idade tinham permissão para assistir ao show. A reclamação visa a revogação da licença de bebidas alcoólicas do hotel.



Os líderes expressaram suas preocupações sobre uma variedade de tópicos, desde os direitos LGBTQ ao aborto e violência armada.



“A névoa do ódio está densa agora em Tallahassee e as vítimas desse ataque extremista estão sofrendo”, disse Wasserman Schultz.

Eles argumentam que a linguagem do projeto de lei é muito ambígua, levantando preocupações de que isso poderia levar a um efeito inibidor sobre as empresas que hospedam shows de drag e até mesmo levar as cidades da Flórida a negar licenças para paradas do orgulho gay.

“Os republicanos do Senado da Flórida alteraram o Projeto de Lei do Senado 14-38 e um ataque adicional com a criminalização das paradas do orgulho gay se elas apresentarem artistas drag, mesmo que os organizadores não estejam diretamente envolvidos”, ela continuou.

O Senado da Flórida, controlado pelos republicanos, aprovou um projeto de lei controverso na terça-feira que proibiria menores de participar de shows de drag, mesmo que seus pais consentissem. De acordo com a legislação proposta, os organizadores e artistas podem ser multados e possivelmente enfrentar acusações criminais, incluindo prisão, se a performance for considerada “indecente” pelas autoridades.



Os opositores do projeto de lei argumentam que é uma violação da liberdade de expressão e prejudicaria a comunidade LGBTQ do estado. O projeto seguirá agora para votação final na Câmara, e seu destino permanece incerto.



Fonte: WSVN.