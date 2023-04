Câmara da Flórida vota proibição do aborto após seis semanas de gravidez

A Câmara estadual deve votar um projeto de lei que, se aprovado, tornaria a Flórida um dos estados mais restritivos do país no acesso ao aborto. No entanto, mesmo que passe na Câmara, a legislação ainda enfrentaria outro obstáculo legal da Suprema Corte do estado.

A quinta-feira marcou o 38º dia da sessão legislativa e espera-se que a Câmara vote a proibição do aborto após seis semanas de gravidez.

O Senado aprovou a proposta na última quarta-feira.

A legislação vem depois que a Suprema Corte dos EUA anulou Roe v. Wade no ano passado, deixando as decisões sobre aborto para os estados.



O projeto de lei de aborto da Flórida levou a um intenso debate no plenário na semana passada. Os manifestantes na galeria do Senado interromperam o processo várias vezes gritando em oposição.

Os defensores do projeto de lei dizem que ele promove uma cultura de vida e que os batimentos cardíacos fetais podem ser detectados com seis semanas de gravidez. Os democratas, por outro lado, argumentam que o projeto de lei proibiria o aborto na Flórida, em parte porque muitas mulheres não sabem que estão grávidas com seis semanas.



A sessão legislativa começou às 9h da quinta-feira e a Câmara dos Representantes da Flórida planeja retomá-la se puder chegar na quinta-feira.

Se for aprovado, o projeto irá para a mesa do governador Ron DeSantis, onde ele deverá assiná-lo.

Mudar para um limite de aborto de seis semanas dependeria da Suprema Corte da Flórida efetivamente defender a lei de 15 semanas do ano passado, que foi contestada. Não está claro quando o tribunal decidirá sobre essa contestação, mas provavelmente ocorrerá após o término da sessão legislativa no início de maio.

Em janeiro de 2023, 24 estados decretaram proibições restritivas ou estão em processo de fazê-lo.

Doze estados estão impondo uma proibição quase total do aborto, com exceções muito limitadas, de acordo com o Instituto Guttmacher. Em quatro estados, leis que proíbem o aborto após um ponto específico da gravidez, o que seria inconstitucional sob Roe, estão em vigor.