Aeroportos e portos reabrem na FL, mas passageiros devem checar viagens

Funcionários do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) e Port Everglades pediram aos viajantes que verifiquem com suas companhias aéreas e linhas de cruzeiro as mudanças em seus itinerários em meio às inundações nesta sexta-feira, 14.



O sul da Flórida recebeu “uma quantidade sem precedentes” de chuva nos últimos dias. “Para contextualizar, em um período de seis horas, a quantidade que caiu é de cerca de 1 em 1.000 chances de acontecer em um determinado ano”, disse Shawn Bhatti, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia em Miami.



Depois que a Federal Aviation Administration emitiu paradas terrestres em voos por causa de inundações na quarta-feira, 12, o FLL fechou na quinta-feira e reabriu às 9h desta sexta-feira.



Uma tempestade despejou mais de 2 pés (60 centímetros) de chuva, deixando passageiros presos e resultando em voos cancelados.



As companhias aéreas foram forçadas a cancelar mais de 650 voos em Fort Lauderdale na quinta-feira, de acordo com FlightAware.com.

A Southwest cancelou cerca de 50 partidas até a manhã desta sexta-feira, e o número pode crescer, disse um porta-voz. A companhia aérea está permitindo que os clientes remarquem voos de e para Miami e Palm Beach sem custo adicional.



Em meio a mais chuvas e pistas inundadas, o Port Everglades permaneceu aberto, mas alguns dos operadores do porto fecharam por causa das inundações na área.

Para obter mais informações sobre voos nos condados de Miami-Dade e Broward, visite os sites MIA e FLL.



Perigo enchentes



Os motoristas ainda devem ter cuidado ao trafegar pelas ruas de Fort Lauderdale e outros pontos do sul da Flórida nesta sexta-feira.Um alerta de inundação estava expirando, mas o Serviço Nacional de Meteorologia alertou os motoristas de que as estradas cobertas de água ainda podem ser um perigo.

#Travel Alert ( Update No. 9): Airline operations at #FLL are set to begin at 9AM, Friday, April 14, 2023. Travelers are advised to check with their airlines for updated flight times BEFORE coming to the airport. Thanks for your patience as we work to restore normal operations.