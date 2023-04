Governador sanciona lei que proíbe aborto após seis semanas na Flórida

O governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou um projeto de lei que proibiria a maioria dos abortos no estado após seis semanas, de acordo com um comunicado do gabinete do governador na noite de quinta-feira.

A proibição de seis semanas não entraria em vigor até que a Suprema Corte do estado anule seu precedente anterior sobre o aborto. “Estamos orgulhosos de apoiar a vida e a família no estado da Flórida”, disse DeSantis no comunicado.

A lei tornaria a Flórida um dos estados mais restritivos do país para obter um aborto e segue as medidas de outros estados liderados pelos republicanos para restringir rapidamente o procedimento desde que a Suprema Corte dos EUA derrubou a medida “Roe versus Wade” no verão passado. Ela foi aprovada no Senado estadual em 3 de abril e na Câmara da Flórida na quinta-feira, antes de ir para a mesa de DeSantis para sua assinatura.



Segundo a lei, a maioria dos abortos na Flórida seria proibida após seis semanas. Os opositores da legislação argumentaram que seis semanas é antes que muitas mulheres saibam que estão grávidas.

“Vamos ser claros sobre a parte silenciosa: você simplesmente não quer que as mulheres tenham escolha”, disse o líder da minoria na Câmara, Fentrice Driskell, um democrata de Tampa, na quinta-feira durante o debate sobre o projeto.

Vítimas de estupro, incesto e tráfico humano podem fazer aborto até 15 semanas de gravidez, de acordo com a legislação, se a mulher fornecer uma ordem de restrição, relatório policial, registro médico ou outras evidências.

O projeto de lei também proibiria os médicos de prescrever um aborto via telesaúde e exigiria que a medicação para o aborto fosse dispensada por um médico, não pelo correio. Os defensores do projeto de lei disseram que estavam protegendo a vida.

“O direito de escolha de uma mulher, já ouvi as pessoas falarem sobre isso. Bem, esse direito de escolha começa antes de você fazer sexo”, disse o deputado estadual Kiyan Michael, um republicano de Jacksonville, na quinta-feira. “Não deve ser depois de fazer sexo.”

O debate na quinta-feira começou pouco depois das 9h e durou mais de sete horas enquanto os democratas, que estão firmemente em minoria na legislatura da Flórida, apresentaram dezenas de emendas destinadas a atenuar o impacto do projeto de lei e protestar contra o provável fim de dezenas de milhares de processos legais. abortos no estado a cada ano. Cada emenda falhou e os republicanos flexionaram sua supermaioria para aprovar o projeto com 70 votos a 40.

Após a aprovação do projeto de lei pelo Senado estadual na semana passada, manifestações eclodiram no Capitólio estadual em Tallahassee, levando à prisão da presidente do Partido Democrata da Flórida, Nikki Fried, e da líder da minoria no Senado, Lauren Book.



A votação de quinta-feira ocorre quando o debate nacional sobre o aborto mais uma vez se intensificou depois que um juiz do Texas ordenou a suspensão da aprovação da Food and Drug Administration de um medicamento abortivo. Um tribunal federal de apelações congelou partes da ordem, e o Departamento de Justiça está pedindo à Suprema Corte dos Estados Unidos que intervenha na disputa. A votação na Flórida também segue uma vitória decisiva de um candidato liberal em uma corrida para a Suprema Corte de Wisconsin no início deste mês, na qual o futuro do acesso ao aborto ocupou o centro do palco e mobilizou o comparecimento democrata.

Embora DeSantis tenha sinalizado seu apoio a mais restrições ao aborto na Flórida, o governador tipicamente franco permaneceu estranhamente reservado sobre onde ele acha que os legisladores devem traçar a linha. Questionado em uma entrevista coletiva em março se ele apoiava isenções para estupro e incesto até 15 semanas, DeSantis chamou isso de “sensato” e disse que “receberia bem a legislação pró-vida”, mas rapidamente mudou para outro tópico.

Como candidato a governador em 2018, DeSantis indicou que apoiaria a legislação que proíbe o aborto após a detecção de um batimento cardíaco.

DeSantis assinou uma lei que proíbe o aborto por 15 semanas no ano passado, que não incluía exceções para estupro, incesto ou tráfico humano. De acordo com a lei, uma gravidez não pode ser interrompida após 15 semanas, a menos que a mãe esteja em sério risco ou seja detectada uma anormalidade fetal fatal. Dois médicos devem confirmar o diagnóstico por escrito.

A Planned Parenthood e outros grupos de direitos ao aborto entraram com um processo para derrubar a lei. O caso está atualmente no Supremo Tribunal da Flórida, que se recusou a bloquear a lei nesse meio tempo.

Durante décadas, os tribunais da Flórida bloquearam as tentativas legislativas de restringir o aborto no estado. A Suprema Corte do estado determinou em 1989 que uma cláusula de privacidade na constituição do estado “está claramente implicada na decisão da mulher de continuar ou não com a gravidez”.

Essas proteções durante anos fizeram da Flórida um santuário para mulheres que buscam abortos em todo o sul, já que os estados vizinhos ao longo do tempo passaram a restringir o procedimento. Em 2020, a Flórida registrou 19,1 abortos legais por 1.000 mulheres, a taxa mais alta de qualquer estado do país.

No entanto, a composição da Suprema Corte da Flórida mudou consideravelmente nos últimos anos e agora é fortemente moldada pela influência conservadora de DeSantis. Ele nomeou quatro dos seis juízes em exercício e nomeará um quinto para suceder o juiz Ricky Polston, que renunciou no mês passado.

O estado não publica dados sobre o número de gestações interrompidas durante as primeiras seis semanas. Houve mais de 82.000 abortos na Flórida em 2022, de acordo com a Agência de Administração de Saúde da Flórida, e a esmagadora maioria ocorreu durante o primeiro trimestre.

Fonte: CNN.