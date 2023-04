Idoso perde a perna após ataque de jacaré em Titusville (FL)

Um homem de 72 anos perdeu parte da perna na tarde de sexta-feira, 14, em um ataque de jacaré (american alligator) perto de sua casa em Titusville, próximo a Orlando, informou a afiliada da NBC, WESH-TV.



O idoso permanece no hospital. Ele teve a perna amputada após o ataque que aconteceu no Great Outdoors RV Nature and Golf Resort, cerca de 35 milhas a leste de Orlando, em Brevard County.



De acordo com agentes da Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, o animal saiu de um canal e atacou o idoso. Ele teve o pé e parte da perna arrancados e foi levado de helicóptero para o hospital.



Logo depois do ataque, dois jacarés foram vistos nadando na superfície do canal. Um deles tinha um pé humano saindo do final da boca, o que confirmou ser o que atacou o idoso.



Os dois foram sacrificados por oficiais da Florida Fish and Wildlife Conservation Commission e retirados do local. As autoridades acreditam que o maior dos dois jacarés atacou o idoso.



O ataque ocorre quase dois meses depois que uma idosa de 85 anos foi arrastada para um canal e morta por um jacaré. Ela estava passeando com seu cachorro na margem de um canal em uma comunidade de idosos perto de Fort Pierce quando o jacaré de quase 3 metros atacou o cachorro e depois a mulher.





Especialistas dizem que os jacarés estão mais ativos agora, à medida que se aproxima a época de reprodução. Entre abril e julho eles se movimentam mais para o acasalamento e ficam mais alertas com os dias mais quentes.



As autoridades lembram que não se deve alimentar animais selvagens, porque isso os deixará mais à vontade com os humanos e consequentemente, promove mais ataques.







Especialista em jacarés da Gatorland, Brandon Fisher diz que o animal tem pontos sensíveis que podem ser usados em caso de ataque.



“Eles têm alguns pontos sensíveis no corpo como algumas terminações nervosas bem na ponta do nariz. Há um monte de terminações nervosas nas narinas. Já a cabeça é toda feita de osso. Qualquer incidente em que você se encontre na frente de um jacaré, nunca vire as costas para o animal, porque uma vez que você vira as costas, ele pode te atacar e você não sabe o que está acontecendo atrás você, é claro”, disse Fisher.

Para denunciar jacarés em uma área urbana, clique neste link.