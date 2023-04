Outro caso de pessoa "envenenada" por cartão põe brasileiros da FL em alerta

Mais um caso no final de semana de uma mulher que teria passado mal e desmaiado após receber um cartão de visita deixou a comunidade brasileira em alerta no sul da Flórida.



Desta vez, segundo áudio de uma brasileira que circula em grupos de brasileiros, uma mulher teria desmaiado dentro do Restaurante Brazil, no mall do Seabra, em Pompano Beach, supostamente também após receber um cartão.



A polícia e o Corpo de Bombeiros foram chamados e a mulher foi encaminhada ao hospital.

O Gazeta News entrou em contato com a polícia de Broward sobre este caso e aguarda retorno.







Entramos em contato com a brasileira que alega ter sido envenenada após pegar um cartão no Home Depot há algumas semanas e a mesma relatou estar muito abalada com o acontecido e com a repercussão do caso.



Ela disse ter recebido muitas mensagens de pessoas que passaram por situação semelhante e outras questionando a veracidade do seu alerta.



Por enquanto, ela não quer se pronunciar com mais detalhes e aguarda a investigação do caso, dizendo que vai buscar respostas na justiça uma vez que , segundo ela, houve negligência da polícia, tanto para atender a ocorrência quanto para averiguar a denúncia.



A polícia de Broward respondeu ao Gazeta News dizendo que houve uma ocorrência no dia, no qual os policiais responderam ao chamado no Home Depot, mas que não foi constatado nenhum tipo de envenenamento.



"Recebemos uma ligação informando que uma mulher teve uma reação adversa depois que um homem deu a ela seu cartão de visita no estacionamento de uma empresa localizada na 60 Southwest 12th Avenue em Deerfield Beach mas que, após uma investigação mais aprofundada, os policiais determinaram que não havia evidências de contaminação ou envenenamento por drogas", disse a polícia.



De acordo com os investigadores, até a sexta-feira, 14, não havia pedido por parte da brasileira ou qualquer outra pessoa relacionada ao caso que justificasse uma investigação mais aprofundada no momento.



Apesar dos supostos casos, ainda não há confirmação da polícia ou outra autoridade da Flórida de que tenha havido exposição ao fentanil ou outra substância até o momento em nenhum dos casos citados.



Leia mais em











Em comunidades de todo o país, histórias e manchetes estão alimentando o medo de que a exposição ao fentanil através da pele possa ser fatal.



Embora essas histórias sejam perturbadoras, é importante separar os fatos da ficção ao falar sobre a exposição ao fentanil para evitar confusão e pânico desnecessários.



Daniel Colby, professor assistente e co-diretor médico do Departamento de Medicina de Emergência da UC Davis Health, explica se o fentanil pode ser absorvido pela pele ou ao tocar em um item ou superfície onde está presente.



"É um equívoco comum que o fentanil possa ser absorvido pela pele, mas isso não é verdade para a exposição casual. Você não pode ter uma overdose de fentanil tocando em uma maçaneta ou nota de um dólar. O único caso em que o fentanil pode ser absorvido pela pele é com um adesivo especial de fentanil prescrito pelo médico e, mesmo assim, leva horas de exposição", diz o médico.