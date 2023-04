Lentidão em reabastecimento mantém longas filas nos postos de gasolina da Flórida

Esta terça-feira, 18, foi mais um dia de longas filas nas bombas de gasolina do sul da Flórida, enquanto os caminhões-tanque continuavam a chegar aos postos de gasolina, tentando recuperar o atraso depois que as inundações históricas criaram problemas logísticos em Port Everglades.



O porto é o principal canal de combustível para Miami-Dade, Broward e Keys. A escassez de combustível no sul da Flórida se deve às chuvas torrenciais da semana passada e às inundações subsequentes que levaram a um atraso temporário na entrega de combustível.



Autoridades disseram que várias bombas de combustível foram danificadas e, por 36 horas, os 1.200 caminhões que normalmente transportam combustível do porto ficaram parados por causa da tempestade.

Em um posto da Mobil em Pembroke Park, os motoristas faziam fila quando um caminhão chegava para entregar o combustível tão necessário nesta terça-feira.



Em Hollywood, os motoristas tiveram sorte. Um posto de gasolina Marathon tinha 4.000 galões de combustível na manhã de terça-feira.



O chefe de Port Everglades e as autoridades do condado de Broward disseram que as entregas continuarão mais lentas do que o normal e estão incentivando os motoristas a serem pacientes e a não comprarem em pânico.



"Não há necessidade de correr para as bombas", disse o prefeito de Broward, Lamar Fisher.



Fonte: CBS e Local 10.

SE FL Fuel Update: Fuel supply @PortEverglades remains sufficient. Deliveries are anticipated to increase at a regular pace as semis work around the clock to resupply and deliver fuel to impacted areas. https://t.co/E63vghFWHz