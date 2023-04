Princess Cruises abre vendas para 1ª viagem de seu maior navio saindo da Flórida

A nova classe e o maior navio já construído para a Princess Cruises está na fila para viagens de sete noites saindo de Port Everglades a partir de outubro de 2024.

As reservas para os novos itinerários abriram nesta quarta-feira, 19, para o Sun Princess, o primeiro navio da classe Sphere da companhia de cruzeiros que estreará em fevereiro com travessias pelo Mediterrâneo e pela Europa antes de seguir para a Flórida.



As viagens do Caribe Oriental incluem uma viagem de sete noites para St. Thomas com uma noite em San Juan, Porto Rico, ou sete noites com paradas em Amber Cove na República Dominicana e Grand Turk.

Ambas as opções também visitam o destino privado das Bahamas, Princess Cays. Uma viagem de cinco noites em 14 de outubro para Amber Cove e Grand Turk dá início à estada de Sun Princess na Flórida.



A linha também oferece um itinerário de sete noites no Caribe Ocidental com paradas em Cozumel, México; Cidade de Belize, Belize; e Roatán, Honduras, ou a opção de empilhar viagens para leste e oeste em uma viagem de 14 noites.

Os itinerários funcionam com partidas do porto de Fort Lauderdale até 14 de março de 2025.

Esta não é a primeira vez que a linha usa o nome Sun Princess, mas chegando a 175.500 toneladas brutas, o navio de 21 decks é o maior. Tem capacidade para 4.314 passageiros em ocupação dupla. Seus últimos navios, o Discovery Princess de 2022, o Enchanted Princess de 2020 e o Sky Princess de 2019, chegam a cerca de 145.000 toneladas brutas com capacidade para cerca de 3.660 passageiros.



As viagens pela Europa já estão abertas e os detalhes do itinerário do Caribe agora podem ser encontrados em princess.com.

Fonte: Sun Sentinel.